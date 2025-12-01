Hà Nội thêm nhiều xe điện 2 bánh công cộng xuống đường từ hôm nay

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Đỗ Bá Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNG - cho biết, nằm trong kế hoạch đa dạng hóa loại hình xe đạp công cộng hai bánh trên địa bàn thành phố và phù hợp với xu thế giao thông xanh, từ tháng 12 năm nay đến quý I/2026, Công ty có kế hoạch đưa hơn 5.000 xe đạp điện 2 bánh vào hoạt động trong khu vực nội đô Hà Nội.

“Kế hoạch đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận và đã giao cho các sở ngành chuyên môn hướng dẫn TNG đưa xe vào hoạt động, phục vụ người dân từ tháng 12 này. Đây cũng là loại hình xe đạp điện công cộng đầu tiên được triển khai tại Hà Nội và cả nước” - ông Quân nói.

Xe điện 2 bánh được TNG chuẩn bị đưa vào hoạt động từ ngày 1/12.

Theo ông Quân, trong ngày 1/12, công ty sẽ đưa 10 xe đạp điện trong đợt đầu tiên đến điểm trạm 19/8 (cạnh Nhà hát lớn, phường Hoàn Kiếm) để người dân làm quen, sử dụng trải nghiệm. Sau đó ở các ngày tiếp theo, TNG sẽ đưa các đợt xe khác ra các điểm trạm của xe đạp công cộng đang có trong khu vực nội thành.

Thông tin về thông số kỹ thuật và vận hành của xe đạp điện, ông Quân cho biết đây là loại xe 2 bánh có bàn đạp và động cơ điện. Khác với các xe điện trên thị trường, xe đạp điện của TNG được tháo rời pin và có thể sạc, đổi ở các trạm sạc công cộng của TNG, người sử dụng không phải mang về xe về nhà sạc.

Xe đạp công cộng đang được Công ty TNG triển khai trên các tuyến phố nội đô Hà Nội.

“Mỗi lần sạc, đổi pin xe chạy được 90 km, tốc độ tối đa xe di chuyển là 25km/h, sức chở tối đa 130 kg (người lớn và trẻ em), xe có giá để đồ ở phía trước. Mỗi lần sạc, đổi pin nếu người sử dụng chỉ đi lại trong khu vực nội đô thì khoảng 1 tuần mới phải sạc, đổi pin một lần. Trong trường hợp xe hết pin người điều khiển vẫn có thể sử dụng xe như một chiếc xe đạp thông thường” - ông Quân thông tin.

Trước đó, từ tháng 8/2023, dịch vụ xe đạp cộng cộng hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Trong giai đoạn từ 2023 - 2025, 79 điểm trạm trên địa bàn Thủ đô và hơn 1.000 xe đạp công cộng (xe đạp cơ) hoạt động. Các trạm xe đạp công cộng được bố trí gắn với các điểm dừng xe buýt, khu vui chơi, công viên, các điểm du lịch… bảo đảm cho người dân có thể đi bộ để tiếp cận dịch vụ thuận lợi.