Hà Nội tháng 9 có gì mà khiến người ta muốn trở lại? Từ mùa thu rất tình đến “dòng chảy di sản” nghìn năm

Nếu mùa thu khiến người ta tìm về Hà Nội bởi những điều rất đỗi thân quen, thì tháng 9 năm nay, Thủ đô còn có thêm một lý do đặc biệt để chờ đợi.

Khi những hàng thị vàng óng, gánh sấu chín, cốm, xôi cốm hay những bó hoa rong bắt đầu xuất hiện dày hơn trên mạng xã hội, cũng là lúc người ta nhận ra mùa thu Hà Nội đang đến rất gần. Dù mới giữa tháng 8, những đoạn video ghi lại cơn gió heo may len qua phố, những tán cây bắt đầu thay màu, quán trà chanh quanh khu vực Nhà thờ Lớn đông đúc hay hình ảnh người ta háo hức tìm ăn một bát xôi cốm, đĩa cốm xào... đã đủ khiến nhiều người mong ngóng mùa thu Thủ đô.

Có lẽ bởi Hà Nội vào thu chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của thời tiết. Đó là mùi hương của cốm mới, sắc xanh của những gánh hàng rong, những con phố chậm lại trong nắng vàng, tiếng rao quen thuộc giữa lòng đô thị và cả cảm giác rất khó gọi tên khi một thành phố vốn nhộn nhịp bỗng trở nên dịu dàng, lãng mạn hơn thường ngày. Mùa thu vì thế không chỉ là một mùa trong năm, mà gần như đã trở thành một “đặc sản” riêng của Hà Nội.

Sức hút ấy cũng không chỉ được người Việt nhắc đến. Tháng 9/2025, tạp chí Anh Time Out xếp Hà Nội ở vị trí thứ 5 trong danh sách 7 điểm đến ngắm mùa thu đẹp nhất châu Á, đánh giá cao vẻ đẹp riêng của Thủ đô với những con phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, ánh nắng dịu và không khí se lạnh. Time Out cũng gợi ý tháng 10 là thời điểm lý tưởng để cảm nhận mùa thu Hà Nội.

Đến Hà Nội vào mùa này, du khách có thể thong thả dạo quanh khu phố cổ trong tiết trời dịu mát, ngắm những hàng cây chuyển màu lá bên hồ Hoàn Kiếm hay ghé những quán cà phê, thưởng thức một thức quà mùa thu như cốm xanh, trà chanh, nước sấu. Có những trải nghiệm rất đỗi giản dị, nhưng khi đặt trong không gian Hà Nội mùa thu lại trở thành một phần ký ức khó quên của thành phố.

Có những trải nghiệm rất đỗi giản dị, nhưng khi đặt trong không gian Hà Nội mùa thu lại trở thành một phần ký ức khó quên của thành phố. Ảnh: hanhdidau

Và nếu mùa thu Hà Nội năm 2025 từng khiến cả nước hướng về Thủ đô trong không khí đặc biệt của dịp Quốc khánh 2/9, thì mùa thu năm nay, du khách sẽ có thêm một hành trình khác để khám phá Hà Nội: đi qua những lớp văn hóa, lịch sử và di sản đã làm nên chiều sâu của thành phố. Từ ngày 11 đến 20/9/2026, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II trở lại với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, trải dài qua những không gian mang đậm dấu ấn Thăng Long như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng, cùng các không gian công cộng ở khu vực trung tâm.

Điều thú vị là Festival năm nay không được xây dựng như một chuỗi sự kiện rời rạc, mà giống một hành trình để người ta “đi qua” Hà Nội bằng nhiều giác quan và nhiều cách khác nhau. Ở đó có lịch sử, kiến trúc, làng nghề, nghệ thuật truyền thống, nhưng cũng có âm nhạc, thời trang, trình diễn đương đại và những cách kể mới về di sản. Theo định hướng của Festival, mỗi địa điểm sẽ góp một lát cắt riêng, cùng tạo nên câu chuyện về một Hà Nội vừa văn hiến, vừa sáng tạo và không ngừng chuyển động.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ 11/9 - 20/9/2026 với nhiều hoạt động thú vị

Từ Hoàng thành, Văn Miếu đến Bát Tràng: một Hà Nội rất khác trong mùa thu

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra ngày 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long - không gian di sản có chiều sâu lịch sử đặc biệt của Thủ đô. Ngày 12/9, nơi đây tiếp tục trở thành điểm hẹn của chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế với sự tham gia dự kiến của các đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng các đoàn nghệ thuật trong nước. Đến ngày 13/9, không gian di sản này lại được “bật” sang một nhịp khác với chương trình nghệ thuật nhạc trẻ, hướng tới nhóm khán giả trẻ và cách tiếp cận đương đại hơn.

Chương trình nghệ thuật đậm sắc màu di sản văn hóa tại Hoàng Thành Thăng Long của mùa lễ hội năm 2025. Ảnh: BTC

Nếu Hoàng thành Thăng Long kể câu chuyện về chiều sâu lịch sử bằng nghệ thuật biểu diễn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại mở ra một hành trình khám phá theo cách chậm rãi hơn. Từ ngày 11 đến 20/9, tại đây diễn ra các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm kết nối di sản, trải nghiệm tinh hoa làng nghề và trình diễn nghệ thuật. Những giá trị gắn với truyền thống hiếu học, đạo lý tôn sư trọng đạo và chiều sâu văn hiến được đưa đến gần công chúng thông qua nhiều lớp tương tác, thay vì chỉ được “ngắm” từ xa.

Văn hóa truyền thống được tái hiện đầy mới mẻ trong đời sống đương đại. Ảnh: BTC

Rời những không gian di sản quen thuộc ở trung tâm, hành trình có thể tiếp tục về Bát Tràng - nơi câu chuyện về Hà Nội được kể bằng đất, lửa và bàn tay người thợ. Ngày 19/9, hoạt động trình diễn nghệ thuật “Thanh âm Gốm” diễn ra tại xã Bát Tràng, khai thác âm thanh từ chất liệu và nhạc cụ gốm để kể câu chuyện về làng nghề bằng sự giao thoa giữa truyền thống và nghệ thuật đương đại.

Trong ngày 19/9, một sắc thái hiện đại hơn sẽ xuất hiện tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu với đêm thời trang “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi”. Không còn là những câu chuyện về di tích hay làng nghề, lần này hình ảnh Thủ đô được chuyển tải bằng ngôn ngữ của thời trang - một cách tiếp cận trẻ trung, giàu tính thẩm mỹ, đưa những cảm hứng về Hà Nội bước vào không gian công cộng giữa lòng thành phố. Sự kết hợp này cũng tạo nên một lát cắt khác của Festival, nơi chất liệu văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn có thể được diễn giải bằng những hình thức sáng tạo của đời sống đương đại.

Cũng trong ngày 19/9, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, đêm thời trang “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi” sẽ đưa hình ảnh Thủ đô vào một ngôn ngữ thẩm mỹ hiện đại hơn. Và đến ngày 20/9, Festival khép lại tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bằng chương trình bế mạc, kết nối những dấu ấn nổi bật của toàn bộ hành trình trong một không gian trình diễn mở giữa trung tâm thành phố.

Lễ hội không chỉ giới thiệu các loại hình nghệ thuật đa dạng mà còn tạo ra những không gian trải nghiệm mở, nơi công chúng có thể trực tiếp tham gia, cảm nhận và kết nối với di sản. Ảnh: BTC

Trong khi đó, Bảo tàng Hà Nội sẽ kéo dài các hoạt động đến hết tháng 9, với chuỗi triển lãm, trải nghiệm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể. Sự kéo dài này cũng khiến Festival không chỉ gói gọn trong 10 ngày, mà để lại thêm một khoảng thời gian để du khách tiếp tục khám phá những lớp văn hóa khác của Thủ đô.

Nhìn trên bản đồ, những điểm đến này có thể nằm ở những vị trí rất khác nhau. Nhưng khi được kết nối trong cùng một Festival, chúng tạo thành một hành trình khá đặc biệt: từ Hoàng thành của lịch sử, Văn Miếu của văn hiến, Bát Tràng của làng nghề đến những sân khấu thời trang, âm nhạc và nghệ thuật đương đại giữa lòng thành phố.

Đó cũng chính là tinh thần của “Dòng chảy di sản”: di sản không đứng yên trong quá khứ mà tiếp tục được trao truyền, làm mới và bước vào đời sống hôm nay bằng nghệ thuật, thiết kế, âm nhạc, công nghệ và sự tham gia của cộng đồng.

Vì thế, nếu đang tìm một lý do để trở lại Hà Nội vào tháng 9, có lẽ năm nay, chỉ đi tìm mùa thu thôi là chưa đủ. Một Hà Nội khác - nơi những giá trị nghìn năm gặp gỡ nhịp sống đương đại đang chờ được khám phá qua chính “dòng chảy” của Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II.