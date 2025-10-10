Hà Nội sở hữu nhà máy công suất khủng, lớn bậc nhất ĐNÁ: Được kỳ vọng sẽ "hồi sinh" sông Tô Lịch

Sông Tô Lịch – dòng sông dài khoảng 14 km chảy qua 8 quận nội thành Hà Nội không chỉ là một con sông tự nhiên mà còn là biểu tượng lịch sử, văn hóa của thủ đô Hà Nội qua hàng nghìn năm.

Nhịp sống hiện đại dần khiến dòng sông ô nhiễm. Dẫu vậy, sông Tô Lịch đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ các dự án hiện đại, trong đó năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn khi nhiều dự án được triển khai. Một trong số đó là sự xuất hiện của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, khánh thành ngày 19/8/2025.

Cùng tìm hiểu về Nhà máy được kỳ vọng sẽ góp phần "hồi sinh" sông Tô Lịch này qua 3 câu hỏi thú vị sau:

Câu hỏi 1/3 Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá tại Hà Nội có công suất bao nhiêu, được xem là một trong những nhà máy lớn nhất Đông Nam Á? Nhà máy này có công suất xử lý nước thải rất lớn, tương đương tổng công suất của gần 7 trạm và nhà máy xử lý nước thải tập trung hiện có tại Hà Nội, giúp nó trở thành một trong những nhà máy lớn nhất khu vực Đông Nam Á. A. 150.000 m³/ngày đêm Sai B. 270.000 m³/ngày đêm Đúng C. 500.000 m³/ngày đêm Sai Đáp án đúng: B. 270.000 m³/ngày đêm



Giải thích: Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000 m³/ngày đêm, tương đương tổng công suất của gần 7 trạm và nhà máy xử lý nước thải tập trung hiện có tại Hà Nội, giúp nó trở thành một trong những nhà máy lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Câu hỏi 2/3 Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, khi đi vào hoạt động, được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường trên lưu vực bao nhiêu hecta và bao gồm bao nhiêu phường nội đô Hà Nội? Nhà máy này là hạng mục chính của Hệ thống Xử lý Nước thải Yên Xá, góp phần cải thiện môi trường trên một lưu vực rộng lớn, bao gồm nhiều phường nội đô Hà Nội. A. 2.500 hecta, 10 phường Sai B. 6.000 hecta, 25 phường Sai C. 4.874 hecta, 20 phường Đúng Đáp án đúng: C. 4.874 hecta, 20 phường



Giải thích: Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là hạng mục chính của Hệ thống Xử lý Nước thải Yên Xá, góp phần cải thiện môi trường trên lưu vực 4.874 hecta, bao gồm 20 phường nội đô Hà Nội.

Câu hỏi 3/3 Ai là trưởng đại diện của JICA Việt Nam, tổ chức hỗ trợ phát triển Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, đã phát biểu về kỳ vọng giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt tại Hà Nội? Người này đã phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 8/10 rằng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, với hệ thống thoát nước và đường ống quanh sông Tô Lịch, sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt tại Hà Nội. A. Kobayashi Yosuke Đúng B. Tanaka Hiroshi Sai C. Suzuki Kenji Sai Đáp án đúng: A. Kobayashi Yosuke



Giải thích: Trưởng đại diện JICA Việt Nam, ông Kobayashi Yosuke, đã phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 8/10 rằng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, với hệ thống thoát nước và đường ống quanh sông Tô Lịch, sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt tại Hà Nội.

Xem đáp án Ẩn đáp án « Quay lại





