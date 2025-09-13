Không chỉ được "hồi sinh", sông Tô Lịch còn được "làm đẹp" bằng công trình mới vào đúng ngày 10/10

Sông Tô Lịch - dài khoảng 14 km - không chỉ được bổ cập nước để "hồi sinh" dòng sông lịch sử mà sắp tới còn được "làm đẹp" hai bên bờ sông.
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt danh mục các công trình xây dựng và dự án đầu tư dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), trong số đó có dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch.
Hãy thử tài hiểu biết của bạn với 5 câu hỏi hấp dẫn về các công trình trọng điểm của thành phố Thủ đô.
CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ
Hỏi 1: Có bao nhiêu dự án được Hà Nội khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô?
Hỏi 2: Dự án nào liên quan đến cải tạo sông Tô Lịch được nhắc đến trong dịp này?
Hỏi 3: Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá hiện xử lý bao nhiêu m3 nước thải mỗi ngày đêm?
Hỏi 4: Dự án cầu Trần Hưng Đạo khởi công hạng mục nào trong dịp này?
Hỏi 5: Nước từ đâu được bổ cập vào sông Tô Lịch vào ngày 9.9?