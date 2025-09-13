Không chỉ được "hồi sinh", sông Tô Lịch còn được "làm đẹp" bằng công trình mới vào đúng ngày 10/10

Sông Tô Lịch - dài khoảng 14 km - không chỉ được bổ cập nước để "hồi sinh" dòng sông lịch sử mà sắp tới còn được "làm đẹp" hai bên bờ sông.

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt danh mục các công trình xây dựng và dự án đầu tư dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), trong số đó có dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch.

