Sở Tài chính TP Hà Nội vừa phát thông báo mời đầu tư Khu đô thị Tây Thăng Long được thực hiện tại xã Thạch Thất.

Dự án có tổng diện tích đất nghiên cứu đầu tư gần 50 ha. Tại đây sẽ xây khoảng 554 căn nhà ở liền kề cao tối đa 5 tầng (trên diện tích đất khoảng 5,7 ha), 46 căn nhà ở biệt thự cao tối đa 4 tầng (1,2 ha), chung cư thương mại cao tối đa 25 tầng (4,2 ha), nhà ở xã hội cao tối đa 15 tầng (3 ha).

Ngoài ra còn công trình thương mại dịch vụ cao tối đa 9 tầng (1,2 ha), công trình công cộng đô thị cao tối đa 9 tầng (3,5 ha), công trình công cộng đơn vị ở cao tối đa 3 tầng (1 ha), trường học cao tối đa 3 tầng (0,5 ha), bãi đỗ xe (1,4 ha)... Thời hạn hoạt động trong vòng 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 10.624,6 tỷ đồng. Quy mô dân số khoảng 15.888 người. Dự kiến hoàn thành toàn bộ khu đô thị trong quý IV/2031.