Hà Nội sắp xem xét Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1

Thường trực HĐND TP. Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố dự kiến sẽ được tổ chức ngày 2-3/6.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp cũng sẽ thảo luận các tờ trình nội dung nghị quyết như: Nghị quyết quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết quy định hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được tổ chức và vận hành trong thời gian ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch; Nghị quyết quy định các khoản thu trong khu vực TOD...

Hà Nội tiếp tục xem xét Đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cũng xem xét Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP. Hà Nội.

Trước đó, UBND thành phố đã có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị xem xét, thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai 1 tại kỳ họp thứ hai.

Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố chưa xem xét đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1". Nguyên nhân là bởi, dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo về điều kiện thông tin hồ sơ trình để HĐND thành phố xem xét thông qua.

Theo đề án, vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố sẽ triển khai qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: 1/7/2026 – 31/12/2026 sẽ thí điểm tại phường Hoàn Kiếm, gồm vùng đệm và vùng lõi.

Trong đó, vùng đệm được bao quanh bởi các tuyến phố Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố Cổ: Thực hiện cấm xe ô tô trên 16 chỗ theo khung giờ, gồm: sáng từ 06h’ đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hàng ngày

Vùng lõi gồm 11 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ:

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe xăng) hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải: cấm toàn bộ trong vùng này.

Đối với xe máy xăng không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải: cấm lưu thông trong khung giờ: Từ 18h – 24h thứ 6, từ 6h -24h thứ 7, chủ nhật.

Giai đoạn 2 (1/1/2027 – 31/12/2027): Mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Trong đó, vùng lõi phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam bao gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Giai đoạn 3 (từ 1/1/2028 - 31/12/2029): Triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1, gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến Hoàng Cầu, Đê La Thành Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt. Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.