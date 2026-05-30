HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điều bất ngờ dưới đáy sông Tô Lịch: Nhóm nghiên cứu công bố kết quả đáng lo

Ngọc Minh
|

Nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả sông Tô Lịch "gánh" tới 18.000 hạt vi nhựa/m3 nước và hé lộ điểm nóng ô nhiễm.

Ngày 26/05, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã thông tin về nghiên cứu mô hình hóa tích tụ vi nhựa tại sông Tô Lịch.

Ô nhiễm vi nhựa đang trở thành thách thức môi trường mới nổi tại các đô thị lớn và sông Tô Lịch tiếp tục là một trong những khu vực đáng lo ngại.

Một nghiên cứu do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thực hiện đã phát hiện vi nhựa xuất hiện phổ biến trong cả nước mặt lẫn trầm tích đáy sông, với nồng độ tại một số khu vực cửa xả lên tới 18.000 hạt/sợi trên mỗi mét khối nước.

Dự án "Mô hình hóa quá trình tích tụ vi nhựa trong trầm tích đáy sông Tô Lịch" do TS. Phạm Diệu Linh chủ trì đang được hoàn thiện trong khuôn khổ Chương trình Đổi mới sáng tạo Mảng Nhựa (PIP) do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ.

Theo nhóm nghiên cứu, vi nhựa hiện được xem là một trong những dạng ô nhiễm khó kiểm soát nhất tại các dòng sông đô thị bởi kích thước siêu nhỏ, khả năng tồn lưu lâu dài và nguy cơ xâm nhập vào chuỗi thực phẩm cũng như hệ sinh thái nước.

Trong quá trình triển khai, nhóm đã thu thập 28 mẫu nước và 28 mẫu trầm tích tại 14 vị trí khảo sát trên sông Tô Lịch vào cả mùa mưa và mùa khô. Kết quả bước đầu cho thấy vi nhựa xuất hiện dày đặc trong môi trường nước và lớp bùn đáy.

- Ảnh 1.

Kết quả mô hình lan truyền và phân bố vi nhựa tại một điểm xả trên sông Tô Lịch trong mùa mưa a – mô hình dòng chảy, b – mô hình phân bố vi nhựa.

Ba dạng vi nhựa được ghi nhận phổ biến nhất gồm sợi nhựa (fiber), mảnh vỡ nhựa (fragment) và màng nhựa (film). Đáng chú ý, tại các khu vực gần cửa xả nước thải, nồng độ vi nhựa dao động từ 3.500 đến 18.000 hạt/sợi mỗi mét khối nước, phản ánh tác động lớn từ nước thải sinh hoạt và hệ thống thoát nước đô thị.

Không chỉ dừng ở việc xác định mật độ vi nhựa, nhóm nghiên cứu còn phân tích phổ hồng ngoại FTIR để nhận diện thành phần polymer. Kết quả cho thấy phần lớn vi nhựa thuộc nhóm PET và Polyurethane (PU) – những vật liệu phổ biến trong quần áo sợi tổng hợp, bao bì nhựa và nhiều sản phẩm công nghiệp.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là việc ứng dụng mô hình MIKE 21 HD và MIKE 21 PT để mô phỏng quá trình lan truyền, lắng đọng và tích tụ vi nhựa trên sông Tô Lịch. Kết quả mô phỏng cho thấy các khu vực gần cửa xả là "điểm nóng" tích tụ vi nhựa, đặc biệt trong mùa mưa khi lưu lượng dòng chảy tăng mạnh.

Theo các nhà khoa học, việc xây dựng cơ sở dữ liệu nền về vi nhựa trong hệ thống sông đô thị sẽ góp phần hỗ trợ đánh giá rủi ro sinh thái, nâng cao năng lực quản lý ô nhiễm nhựa và thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải vi nhựa tại Việt Nam.

Cuba vừa phát triển vắc-xin điều trị ung thư độc đáo trên thế giới
Tags

vi nhựa

sông Tô Lịch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại