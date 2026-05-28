Cuba vừa phát triển vắc-xin điều trị ung thư độc đáo trên thế giới

CubaDebate đưa tin ngày 26/5, một loại "vắc xin điều trị ung thư" do Cuba phát triển đang thu hút sự chú ý của giới khoa học khi cho thấy tiềm năng hỗ trợ điều trị nhiều loại khối u ác tính, kể cả ở bệnh nhân giai đoạn cuối.

Tại cuộc họp thường kỳ giữa các nhà khoa học và chuyên gia y tế do Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez chủ trì mới đây, nhóm nghiên cứu sản phẩm HEBERSaVax đã công bố thêm các dữ liệu liên quan đến một sản phẩm độc đáo trên thế giới, được sản xuất tại Cuba, đang mang lại hy vọng trong điều trị ung thư.

Theo tiến sĩ Yanelys Morera Díaz, trưởng nhóm nghiên cứu HEBERSaVax, đây là một "liệu pháp miễn dịch chủ động", hoạt động bằng cách kích thích hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, đã chủ trì cuộc họp thường kỳ của các chuyên gia và nhà khoa học về vấn đề sức khỏe vào chiều thứ Ba tuần này tại Cung điện Cách mạng. Ảnh: Estudios Revolución.

Bà cho biết khi khối u phát triển, chúng cần nguồn dinh dưỡng và oxy để tiếp tục lan rộng. HEBERSaVax được thiết kế nhằm can thiệp vào cơ chế nuôi dưỡng khối u, đồng thời kích hoạt các phản ứng miễn dịch giúp hạn chế sự phát triển của tế bào ác tính.

"Sản phẩm tạo ra các kháng thể đặc hiệu, giúp ngăn dòng máu nuôi khối u và khôi phục khả năng chống ung thư tự nhiên của cơ thể", bà Morera giải thích.

Theo nhóm nghiên cứu, HEBERSaVax đã trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm, từ nghiên cứu trên động vật đến các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II trên người bệnh. Một trong những điểm được nhấn mạnh là mức độ an toàn tương đối cao, với ít tác dụng phụ và có thể kết hợp với các phương pháp điều trị ung thư truyền thống mà không làm tăng độc tính.

Các nhà khoa học Cuba cho biết một số bệnh nhân tham gia thử nghiệm đã ghi nhận cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống, thậm chí có trường hợp đáp ứng hoàn toàn dù bệnh ở giai đoạn muộn.

"Đây là liệu pháp có tiềm năng ứng dụng rộng trong nhiều loại ung thư khối u rắn", tiến sĩ Julio César Hernández Perera, chuyên gia Nội khoa và thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Cuba, nhận định.

Ông cho biết sản phẩm có thể được nghiên cứu thêm cho các bệnh ung thư như đại trực tràng, gan, buồng trứng hay thận – những bệnh lý thường có tiên lượng nặng ở giai đoạn cuối.

Một ưu điểm khác của HEBERSaVax là khả năng dung nạp tốt ở người bệnh có nhiều bệnh lý nền đi kèm. Theo các chuyên gia, điều này đặc biệt quan trọng với bệnh nhân ung thư lớn tuổi hoặc thể trạng suy giảm.

Tiến sĩ Adriana Felinciano Pozo, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết loại vắc xin này được tiêm dưới da nên thuận tiện trong sử dụng, đồng thời bước đầu cho thấy khả năng cải thiện chất lượng sống mà không gây phản ứng phụ nghiêm trọng. Đó chính là sự độc đáo của loại vắc xin này.

Ung thư hiện vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Các liệu pháp miễn dịch – trong đó có vắc xin điều trị ung thư – đang trở thành xu hướng nghiên cứu được nhiều quốc gia theo đuổi nhờ khả năng hỗ trợ cơ thể tự chống lại tế bào ác tính.

Dù HEBERSaVax vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và cần thêm dữ liệu để đánh giá hiệu quả lâu dài, các nhà khoa học Cuba cho rằng kết quả ban đầu là tín hiệu tích cực, mở ra thêm hy vọng cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt ở những trường hợp lựa chọn điều trị không còn nhiều.