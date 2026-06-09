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Hà Nội sáng nay thật lạ: Giữa tháng 6 mà se lạnh như mùa thu, người dân tận hưởng cảm giác 12 năm mới xuất hiện

Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn
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Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, thời tiết Hà Nội sáng 9/6 bất ngờ dịu mát nhờ mưa và không khí lạnh. Không khí trong lành, dễ chịu khiến nhiều người dân tranh thủ dậy sớm ra đường tận hưởng cảm giác hiếm có giữa những ngày đầu hè.

Clip: Như Hoàn

Sáng 9/6, Hà Nội đón một buổi sáng khác hẳn những ngày trước đó khi nền nhiệt giảm mạnh sau đợt nắng nóng kéo dài

Từ sáng sớm, tại nhiều tuyến đường, công viên và hồ điều hòa trên địa bàn thành phố đã có khá đông người dân ra ngoài tập thể dục, đi bộ hoặc đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành sau cơn mưa đêm

Không còn cảm giác oi bức, ngột ngạt ngay từ sáng sớm, thời tiết trở nên mát mẻ, dễ chịu khiến nhiều người dân thích thú

Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động từ 28 - 30 độ C, thấp hơn đáng kể so với những ngày nắng nóng trước đó. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C.

Không khí mát lạnh cùng những cơn gió nhẹ giúp việc di chuyển, vận động ngoài trời trở nên thoải mái hơn hẳn

Sau các đợt mưa, chất lượng không khí cũng được cải thiện, cảm giác oi nồng thường thấy của mùa hè giảm rõ rệt

Điều đáng chú ý là đợt không khí lạnh xuất hiện đầu tháng 6 năm nay được xem là hiện tượng khá hiếm

Theo thống kê của cơ quan khí tượng, trong 12 năm gần đây (2014 - 2025), Bắc Bộ không ghi nhận bất kỳ đợt không khí lạnh nào xuất hiện trong tháng 6. Xa hơn, từ năm 1991 đến nay, chỉ có 7 đợt không khí lạnh được ghi nhận trong tháng 6, cho thấy tần suất xuất hiện ngày càng thưa dần

Sự xuất hiện của không khí lạnh giữa mùa hè đã góp phần kéo nền nhiệt Hà Nội giảm mạnh, giúp người dân Thủ đô có được một buổi sáng mát mẻ hiếm thấy sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Dự báo trong ngày 9/6, Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mưa giảm, chỉ còn xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2 - 3.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời.

Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, thời tiết dịu mát trong sáng 9/6 mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân Thủ đô, giúp nhiều người có thêm cơ hội tận hưởng không gian ngoài trời trong lành và bớt ngột ngạt hơn giữa mùa hè.

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