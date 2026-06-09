Hà Nội sáng nay thật lạ: Giữa tháng 6 mà se lạnh như mùa thu, người dân tận hưởng cảm giác 12 năm mới xuất hiện

Theo thống kê của cơ quan khí tượng, trong 12 năm gần đây (2014 - 2025), Bắc Bộ không ghi nhận bất kỳ đợt không khí lạnh nào xuất hiện trong tháng 6. Xa hơn, từ năm 1991 đến nay, chỉ có 7 đợt không khí lạnh được ghi nhận trong tháng 6, cho thấy tần suất xuất hiện ngày càng thưa dần