Cơ quan chức năng Hà Nội vừa phát hiện, xử lý một chủ tài khoản Facebook bán hàng hóa có mẫu mã, kiểu dáng giống quân trang, quân dụng dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân.

Các sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng giống quân trang của lực lượng CAND được phát hiện tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: CAHN

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an phường Hoàng Mai và Đội Quản lý thị trường số 17 tiến hành kiểm tra tại một chung cư thuộc phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện nhiều sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng giống trang phục dành riêng cho lực lượng CAND, gồm: trang phục xuân hè, trang phục Cảnh sát cơ động, trang phục Cảnh sát giao thông và mũ kê-pi.

Chủ cơ sở là Đ.T.T không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc mua, bán số hàng hóa trên.

Tổ công tác đã lập biên bản đối với hai hành vi vi phạm, gồm: Không đăng ký kinh doanh tại địa điểm kinh doanh; Kinh doanh hàng hóa giống quân trang, quân dụng của lực lượng CAND nhưng không có giấy tờ liên quan. Đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Bước đầu xác định, cuối năm 2025, Đ.T.T sử dụng tài khoản Facebook “Đặng Diễm My” tham gia nhiều hội, nhóm để rao bán các loại quần áo, phụ kiện giống quân trang, quân dụng của lực lượng CAND. Khi có khách đặt mua, T đóng gói và gửi hàng qua bưu cục.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Đ.T.T vi phạm khoản 3 Điều 7 Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007, được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21/4/2016 của Chính phủ, quy định về cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng CAND.

Đội Quản lý thị trường số 17 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.T.T theo Điều 23 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Việc mua bán, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để giả danh cán bộ Công an, thực hiện hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản hoặc sản xuất nội dung phản cảm, sai lệch điều lệnh, tác phong, qua đó gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hội, nhóm mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép quân trang, cấp hiệu, phù hiệu, biển tên và các trang thiết bị dành riêng cho lực lượng CAND.

Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, hành vi tàng trữ, sử dụng, mua, bán, thế chấp trái phép các loại quân trang, cấp hiệu, phù hiệu, biển tên có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng và tịch thu tang vật.

Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi vi phạm còn có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự; Tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” theo Điều 338 Bộ luật Hình sự hoặc bị xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự khi sử dụng quân phục để thực hiện hành vi phạm tội.