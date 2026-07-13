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Phạt người tung tin xuyên tạc 'nước sông Mã nhiễm thạch tín'

TIẾN THẮNG
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Chia sẻ tin sai sự thật về việc nước sông Mã bị nhiễm thạch tín, một cô gái tại Hải Phòng bị cơ quan chức năng phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 13/7, Công an TP Hải Phòng thông tin cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với N.T.V. (sinh năm 1990, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng) liên quan hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật về việc nước sông Mã bị nhiễm thạch tín trên không gian mạng.

Phạt hành chính 7 , 5 triệu đồng cho người tung tin sai về nước sông Mã nhiễm thạch tín - Ảnh 1.

Chia sẻ thông tin sai sự thật việc nước sông Mã bị nhiễm thạch tín, V. bị cơ quan chức năng Hải Phòng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Trước đó, từ công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân do N.T.V. tạo lập có hành vi chia sẻ bài viết liên quan vấn đề nước sông Mã bị nhiễm thạch tín.

Kết quả xác minh, cơ quan chức năng khẳng định các nội dung mà tài khoản trên chia sẻ mang tính chất xuyên tạc sự thật , gây hoang mang trong dư luận. Đây là những hành vi vi phạm quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với V. về hành vi nói trên. Việc xử phạt được áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, ngày 27/01/2022 và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP, ngày 25/7/2025 của Chính phủ).

Qua sự việc trên, Công an TP Hải Phòng cũng khuyến cáo người dân cần lựa chọn, tìm kiếm thông tin tại các trang thông tin chính thống; tỉnh táo, khách quan khi tiếp nhận các thông tin, nhất là các thông tin trên không gian mạng, tránh việc vô tình cổ xúy, tiếp tay tuyên truyền các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, chống phá.

Người dân có thể kiểm tra thông tin, phản ánh việc đưa tin sai sự thật đến các cơ quan chức năng, trong đó có Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng để góp phần ngăn chặn các thông tin xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội.

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Công an Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng

phường Gia Viên

tung tin xuyên tạc 'nước sông Mã nhiễm thạch tín'

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