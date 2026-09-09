Hà Nội: Hai phụ nữ cùng bị phạt tù vì xô xát tranh chấp khoảng không giữa 2 nhà

Tòa án xác định, chỉ vì tranh chấp khoảng không giữa hai nhà, bị cáo Hoàng Kim Ngân và Phạm Thị Lan Hương gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh khu dân cư. Tòa đã phạt hai bị cáo lần lượt 6 và 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo nhằm răn đe, phòng ngừa.

Ngày 9/9, Tòa án nhân dân Khu vực 3 (TP Hà Nội) vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Kim Ngân (SN 1991, trú tại số 496 Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng) mức án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Phạm Thị Lan Hương (SN 1982, trú tại số 494 Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng) 6 tháng tù cho hưởng án treo, cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo Viện Kiểm sát, khoảng 17h ngày 2/7/2024, tại khu vực trước số nhà 496 Trần Khát Chân, bị cáo Hoàng Kim Ngân và bị cáo Phạm Thị Lan Hương xảy ra xô xát, cãi chửi nhau.

Nguyên nhân xuất phát từ tranh chấp khoảng không giữa hai gia đình tại địa chỉ số 494 và số 496 Trần Khát Chân (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng cũ - nay là phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sự việc mâu thuẫn kéo dài, các thành viên của hai gia đình cũng thường xuyên va chạm, cãi chửi, gây mất an ninh khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự tại địa phương.

Trước tình hình trên, ngày 17/7/2024, UBND phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng cũ), đã có công văn gửi các cơ quan chức năng. Trong công văn nêu rõ “để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ổn định dư luận, UBND phường đề nghị làm rõ những đối tượng có hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực và địa phương”.

Hai bị cáo Hoàng Kim Ngân và Phạm Thị Lan Hương.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Kim Ngân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; trong khi bị cáo Phạm Thị Lan Hương không thừa nhận hành vi.

Hội đồng xét xử căn cứ vào lời khai của bị cáo Ngân và người làm chứng; căn cứ biên bản xác minh vụ việc ngày 15/11/2024 của Công an quận Hai Bà Trưng cũ, biên bản ghi lời khai ngày 10/11/2024, trong đó bị cáo Phạm Thị Lan Hương cũng xác nhận có hành vi gây rối trật tự công cộng. Hương khai có văng tục, chửi Ngân, nhận thấy hành vi là sai, vi phạm pháp luật…

Do đó, Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận bị cáo Hương có hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tòa án sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự, gây tâm lý xấu, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân xung quanh. Việc truy tố và xét xử các bị cáo là cần thiết nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét nhân thân, Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Hoàng Kim Ngân chưa có tiền án tiền sự, khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Bị cáo Phạm Thị Lan Hương, Hội đồng xét xử đánh giá tại phiên tòa bị cáo chưa thực sự thành khẩn, ăn năn hối cải, chỉ khai nhận một phần hành vi phạm tội, nên bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gia đình có công với cách mạng nên áp dụng hình phạt đủ sức răn đe.