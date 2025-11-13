Hà Nội đưa xe đạp điện 2 bánh công cộng vào hoạt động trong tháng 11

Ông Đỗ Bá Quân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải số Trí Nam cho biết, cuối tháng 11/2025, doanh nghiệp sẽ đưa 500 xe đạp điện vào hoạt động song song với xe đạp cơ đang triển khai.

"Dự kiến quý I/2026, doanh nghiệp sẽ mở rộng lên 2.000 đến 5.000 xe. Các phương tiện tập trung chủ yếu ở Vành đai 1 và Vành đai 2", ông Quân cho hay.

Hình ảnh xe đạp điện công cộng sẽ hoạt động vào tháng 11 tới đây.

Theo đó, mỗi phương tiện dự kiến phục vụ trung bình 5 chuyến/ngày, tương đương 250.000 chuyến/ngày; 7,5 triệu chuyến/tháng; 90 triệu chuyến/năm.

Dự kiến, giá thuê xe đạp điện là 20 nghìn đồng/30 phút; 35 nghìn đồng/60 phút. Doanh nghiệp sẽ xây dựng theo mức giá khách hàng càng thuê lâu càng được ưu đãi và giảm giá.

"Việc nhân rộng mô hình nhằm từng bước thay thế xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực nội đô, hình thành mạng lưới giao thông cá nhân xanh, thông minh, không phát thải. Đồng thời, thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, toàn diện và thân thiện hơn với cộng đồng", ông Quân chia sẻ.