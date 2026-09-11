Hà Nội đưa giáo dục AI đến 100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 12

Từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai giáo dục AI tại 100% cơ sở giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12, với thời lượng 12 tiết/lớp/năm học.

Thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội cho biết, Sở đã ban hành kế hoạch về việc triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, chính thức đưa AI từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai đồng bộ tại 100% cơ sở giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 từ năm học 2026-2027.

Triển khai giáo dục AI theo ba tầng

Theo kế hoạch, 100% học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội sẽ được tiếp cận nội dung cốt lõi về AI với thời lượng 12 tiết/lớp/năm học. Nội dung này được tổ chức thành chuyên đề giáo dục AI riêng, bố trí trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày; không phát sinh môn học mới, không gây quá tải cho học sinh và giáo viên, không tổ chức kiểm tra định kỳ riêng, không lập sổ điểm riêng và không phát sinh chi phí đối với học sinh, gia đình.

Từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai giáo dục AI tại 100% cơ sở giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12, với thời lượng 12 tiết/lớp/năm học.

Trên nền tảng chung bắt buộc đó, do điều kiện đội ngũ và cơ sở vật chất khác nhau giữa các địa bàn, ngành Giáo dục Thủ đô áp dụng mô hình ba tầng đồng tâm để tổ chức đầu tư có trọng điểm.

Ở tầng nền tảng, bắt buộc đối với 100% cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm mặt bằng học tập chung. Chương trình được thiết kế ở mức điều kiện tối thiểu, có thể triển khai bằng các phương pháp trực quan, đóng vai, thảo luận tình huống, thẻ tranh hoặc mô hình giấy. Vì vậy, ngay cả tại các điểm trường chưa có phòng máy tính chuyên dụng, học sinh vẫn hoàn thành trọn vẹn 12 tiết học.

Ở tầng mở rộng, dự kiến triển khai tại tối thiểu 50 cơ sở giáo dục có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ và đội ngũ giáo viên, thông qua hệ thống các câu lạc bộ AI - Rô-bốt - STEM và các dự án học tập.

Ở tầng chuyên sâu và định hướng nghề nghiệp, 4 trường THPT chuyên và tối thiểu 10 trường THPT trọng điểm tập trung vào kỹ thuật, thiết kế hệ thống AI và khoa học dữ liệu thông qua hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp công nghệ.

Việc phân tầng nhằm tổ chức đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế, không phải là tiêu chí thi đua, xếp loại hay công cụ quảng bá tuyển sinh giữa các cơ sở giáo dục.

Đặt con người ở trung tâm khi học AI

Giáo dục AI được xây dựng với 4 mạch nội dung gồm tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Trong đó, hai mạch đầu chiếm 50% tổng thời lượng cốt lõi, được triển khai trước hoặc song song với các nội dung kỹ thuật, thể hiện triết lý đào tạo con người trước khi đào tạo kỹ năng.

Học sinh được trang bị kiến thức về quyền riêng tư, an toàn dữ liệu cá nhân, nhận biết thông tin giả mạo, trách nhiệm giải trình và cách ứng xử văn minh khi sử dụng công nghệ. Các công cụ, nền tảng AI trước khi đưa vào trường học phải được rà soát theo 8 tiêu chí bắt buộc do Sở GDĐT Hà Nội quy định. 100% cơ sở giáo dục phải ban hành quy tắc sử dụng AI trong nhà trường.

Ngành Giáo dục Hà Nội nghiêm cấm sử dụng chức năng nhận diện danh tính người học trong mọi hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý lớp học; nghiêm cấm đưa dữ liệu cá nhân, hình ảnh, giọng nói, kết quả học tập của học sinh lên các nền tảng chưa được rà soát hoặc dùng làm dữ liệu huấn luyện mô hình AI. Khi sử dụng AI hỗ trợ làm sản phẩm học tập, học sinh từ cấp trung học cơ sở bắt buộc phải kê khai trung thực mục đích và phạm vi hỗ trợ của công cụ.

Để kế hoạch đi vào thực chất, ngành Giáo dục Thủ đô xây dựng mạng lưới tối thiểu 300 giáo viên cốt cán cấp thành phố, hoàn thành bồi dưỡng theo 3 mức độ cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên dạy chuyên đề trước ngày 31/10/2026. Học liệu số dùng chung cho 12 khối lớp được xây dựng theo 2 giai đoạn: hoàn thành học liệu học kỳ I trước ngày 31/1/2027 và đầy đủ cho cả 12 khối lớp trước ngày 1/9/2027.

Ngành Giáo dục Thủ đô đặt mục tiêu phấn đấu đến năm học 2030 - 2031 có tối thiểu 50% cơ sở giáo dục đạt tiêu chí tầng 2, từng bước hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá năng lực AI và đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cho lĩnh vực giáo dục công nghệ cao.

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, việc phổ cập giáo dục AI từ lớp 1 đến lớp 12 chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong giai đoạn mới.