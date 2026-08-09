HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội dự kiến sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng

Trần Hoàng
|

Hà Nội đề xuất sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP Hà Nội về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội đề xuất sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.

Sau sắp xếp tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố còn 14 sở, giảm 1 đầu mối (tỷ lệ 6,7%), đảm bảo tinh gọn, thống nhất xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

- Ảnh 1.

Trụ sở Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo phương án của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng sau khi sắp xếp sẽ có 14 phòng chuyên môn (giảm 11 phòng, tỷ lệ 44%), 6 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó tiếp tục sắp xếp 3 đơn vị theo lộ trình).

Về phương án thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, theo tờ trình của UBND thành phố, sau sắp xếp, Sở có có 10 phòng chuyên môn (giảm 3 phòng, tỷ lệ 23,1%) và 14 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 2 đơn vị sự nghiệp, tỷ lệ 12,5%).

Trong khi đó, Sở Ngoại vụ được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản... có liên quan từ Văn phòng UBND thành phố. Về cơ cấu tổ chức có 4 phòng gồm: Văn phòng; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Lãnh sự; Phòng Lễ tân. Trước mắt, trụ sở Sở Ngoại vụ được đề xuất tạm thời sử dụng trụ sở tại số 43 Lý Thái Tổ để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đối với việc tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố, sau sắp xếp, có 8 phòng gồm: Phòng Tổng hợp; Phòng Nội chính; Phòng Đô thị; Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Kinh tế; Phòng Khoa giáo - Văn xã; Phòng Đổi mới và Phát triển; Phòng Hành chính - Quản trị. Cùng với đó là 1 tổ chức hành chính tương đương Chi cục: Ban Tiếp công dân Thành phố. Có 2 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Truyền thông, dữ liệu và công nghệ số thành phố và Trung tâm Hội nghị thành phố.

Tags

HĐND Tp Hà Nội

UBND TP Hà Nội

Sở Văn hóa

Thể thao và Du lịch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

00:58
Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

01:21
Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

01:40
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại