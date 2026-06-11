Hà Nội dự kiến chỉ hỗ trợ người nghèo chuyển đổi xe xăng sang điện

Theo dự thảo mới nhất, Hà Nội lược bỏ chính sách hỗ trợ bằng tiền cho cá nhân chuyển đổi xe xăng sang xe điện, đối tượng được áp dụng là hộ nghèo trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký tờ trình bổ sung gửi HĐND thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Theo tờ trình bổ sung gửi HĐND TP Hà Nội, thành phố dự kiến dành khoảng 1.045 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang xe điện và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Đối với biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đối với chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân đã lược bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân trong Vành đai 1 ra khỏi Nghị quyết để đảm bảo tính công bằng xã hội của chính sách.

Theo tờ trình bổ sung lần này, thành phố chỉ hỗ trợ cho cá nhân thuộc hộ nghèo trên địa bàn để đảm bảo tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của thành phố đối với các hộ nghèo. Các nhóm đối tượng khác như người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi đang được hưởng chính sách miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Hà Nội dự kiến thu hẹp đối tượng được hưởng hỗ trợ khi chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, thành phố tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông phù hợp với điều kiện của thành phố.

Theo dự thảo Nghị quyết trước đó, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ là cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc đã đăng ký tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội tính đến thời điểm Nghị quyết được ban hành. Người được hỗ trợ phải là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm này và thực hiện chuyển đổi sang xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Mỗi cá nhân được hỗ trợ với một xe và được lựa chọn một trong hai hình thức hỗ trợ theo quy định.

Phương án thứ nhất là được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền: Ngân sách thành phố hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng. Với cá nhân thuộc hộ nghèo hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng. Cá nhân thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng.

Người dân có thể chọn phương thức hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Cụ thể, đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nhưng nếu không nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền thì có thể lựa chọn phương án nhận hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng .

Về hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, cá nhân đủ điều kiện nếu không nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền thì có thể lựa chọn phương án nhận hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng.