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Hà Nội: Công an vào cuộc điều tra vụ 16 học sinh hỗn chiến

Thanh Hà
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Cơ quan công an đang xác minh vụ 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội có hành vi tụ tập, chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh nhau.

- Ảnh 1.

Hình ảnh vụ việc nhóm học sinh đuổi đánh nhau.

Công an xã Phú Xuyên ̣(Hà Nội) đang xác minh, giải quyết vụ việc 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội tụ tập, chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh nhau tại đường liên thôn Phú Mỹ, gây mất an ninh, trật tự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/10, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm học sinh đã xảy ra khiêu khích, thách thức lẫn nhau, thậm chí dùng dao đe dọa.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 15 học sinh có dấu hiệu hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an xã Phú Xuyên đang tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh, đánh giá hành vi và mức độ vi phạm của từng trường hợp để xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy định đối với người chưa thành niên.

Tags

hỗn chiến

Công an xã Phú Xuyên

Đường dây nóng: 0943 113 999

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