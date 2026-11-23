Nhắc đến những hàng xôi có mức giá khiến thực khách phải cân nhắc tại Hà Nội, Xôi Yến chắc chắn là cái tên quen thuộc. Thế nhưng, ở TP.HCM cũng có một địa chỉ bán xôi với mức giá không hề rẻ, thậm chí món đắt nhất lên tới 74.000 đồng.

Mới đây, câu chuyện giá cả tại Xôi Yến (Hà Nội) tiếp tục thu hút sự chú ý khi một thực khách chia sẻ menu của quán. Theo đó, các loại xôi cơ bản như xôi xéo, xôi trắng và xôi ngô đều có giá 25.000 đồng/phần, chưa bao gồm đồ ăn kèm và VAT.

Đáng chú ý, phần topping thập cẩm đặc biệt có giá 45.000 đồng. Nếu gọi một phần xôi cơ bản cùng topping này, thực khách sẽ phải chi 70.000 đồng trước thuế. Trong khi đó, nếu chọn xôi ăn cùng gà đùi 35.000 đồng, tổng giá cũng đã lên tới 60.000 đồng chưa VAT. Đây cũng là lý do Xôi Yến thường được nhắc đến như một trong những địa chỉ bán xôi có mức giá nhỉnh hơn mặt bằng phổ thông tại Hà Nội.

Thực đơn của Xôi Yến. Ảnh: Google Review

Nếu Hà Nội có Xôi Yến thì tại TP.HCM, Tiệm Xôi Mềm ở Thảo Điền cũng là một cái tên đáng chú ý. Theo menu được ghi nhận tại quán, mức giá các món xôi dao động từ 22.000 đến 74.000 đồng, trong đó món đắt nhất là Xôi No Nê với giá 74.000 đồng. Đáng chú ý, đây còn là một trong những món được quán đánh dấu bán chạy.

Thực đơn xôi tại đây được chia thành các nhóm một, hai và ba loại topping để khách lựa chọn. Nếu chỉ muốn ăn đơn giản, thực khách có thể gọi xôi đậu xanh 22.000 đồng, xôi chà bông hoặc xôi trứng kho đồng giá 27.000 đồng. Các phần kết hợp hai topping có giá từ 38.000 đến 54.000 đồng.

Nếu Hà Nội có Xôi Yến thì tại TP.HCM, Tiệm Xôi Mềm ở Thảo Điền cũng là một cái tên đáng chú ý.

Ở nhóm ba topping, xôi thịt kho, trứng kho, chả mỡ có giá 65.000 đồng; xôi thịt kho, chả mỡ, chà bông giá 63.000 đồng; còn xôi thịt kho, trứng kho, chà bông có giá 58.000 đồng. Riêng xôi thịt nướng được bán với giá 38.000 đồng.

Như vậy, nếu xét riêng những phần xôi được phối sẵn, mức giá cao nhất là 74.000 đồng cho Xôi No Nê, nhỉnh hơn phần xôi cơ bản kết hợp topping thập cẩm tại Xôi Yến. Tuy nhiên, cần lưu ý mức giá tại Tiệm Xôi Mềm đã bao gồm VAT, còn giá được đề cập ở Xôi Yến chưa tính thuế.

Không chỉ có xôi, thực đơn còn mang cả loạt món ăn vặt Hà Nội vào Sài Gòn

Một điểm khiến Tiệm Xôi Mềm trở nên khác biệt là thực đơn không chỉ xoay quanh những phần xôi ăn sáng. Quán còn phục vụ khá nhiều món ăn quen thuộc với người miền Bắc, từ bánh giò, nem chua rán, chả cốm đến tào phớ, chè và các loại nước uống dân dã.

Ảnh: Tiệm Xôi Mềm

Ở nhóm bánh giò, thực khách có thể lựa chọn bánh giò truyền thống giá 27.000 đồng hoặc các phiên bản ăn kèm nem chua rán, chả mỡ, thịt nướng với giá 38.000 đồng/phần.

Nhóm ăn vặt Hà Nội cũng có nhiều lựa chọn. Nem chua rán được bán với giá 53.000 đồng, chả cốm 49.000 đồng. Đáng chú ý, combo một phần nem chua rán và một phần chả cốm có giá 100.000 đồng, được giảm nhẹ so với giá gốc 102.000 đồng.

Sau những món ăn mặn, thực khách có thể gọi thêm tào phớ để tráng miệng. Tào phớ thạch găng có giá 18.000 đồng, tào phớ kết hợp một loại topping giá 22.000 đồng, hai loại topping giá 24.000 đồng. Riêng tào phớ đặc biệt là món bán chạy của quán, có giá 28.000 đồng.

Đồ uống cũng mang màu sắc khá quen thuộc với những ai yêu thích ẩm thực miền Bắc. Nước mơ, trà chanh mật ong có giá 28.000 đồng; lựu đỏ nha đam 35.000 đồng; sữa đậu nành lạnh 20.000 đồng. Đặc biệt, nước sấu hoặc nước me được niêm yết 41.000 đồng.

Có thể thấy, nếu gọi thêm một món ăn vặt, tào phớ và đồ uống, tổng hóa đơn cho một lần ghé quán cũng có thể tăng lên đáng kể. Chẳng hạn, một phần Xôi No Nê 74.000 đồng kết hợp tào phớ đặc biệt 28.000 đồng và nước mơ 28.000 đồng sẽ có tổng chi phí 130.000 đồng/người.

Một phần xôi ở đây cũng có mức giá khá cao

Không gian sân vườn xanh mát, khách đến ăn xôi nhưng cũng thích ngồi chill

Không chỉ gây chú ý bởi thực đơn và giá bán, Tiệm Xôi Mềm còn được nhắc đến nhờ không gian khá đặc biệt. Chi nhánh Thảo Điền nằm tại số 28 Thảo Điền, trong một khuôn viên có nhiều cây xanh, bàn ghế gỗ và không gian mở. Thay vì mô hình hàng xôi bình dân thường thấy, nơi đây được thiết kế theo phong cách sân vườn, tạo cảm giác thư thái và có phần giống một góc Hà Nội giữa lòng TP.HCM.

Không gian của Tiệm Xôi Mềm chi nhánh Thảo Điền

Tiệm Xôi Mềm bắt đầu từ một xe xôi nhỏ trên đường Cửu Long, sau đó phát triển thành địa chỉ được nhiều bạn trẻ biết đến. Riêng chi nhánh Thảo Điền khai trương ngày 20/8/2025, nhanh chóng trở thành điểm hẹn ăn uống và check-in. Báo Phụ Nữ cũng ghi nhận hình ảnh nhiều bạn trẻ đến từ sáng sớm, thậm chí có người không ngại xếp hàng để thưởng thức xôi và chụp ảnh trong khuôn viên xanh mát.

Dạo qua các đánh giá trên Google, Tiệm Xôi Mềm hiện nhận được khoảng 4,4/5 sao. Nhiều thực khách dành lời khen cho chất lượng xôi, đặc biệt là độ mềm dẻo của hạt nếp, không bị nhão hay khô cứng. Xôi thịt nướng cũng là món được nhắc đến khá nhiều nhờ phần thịt tẩm ướp đậm đà, ăn cùng hành phi thơm.

Một thực khách cho biết đã ghé quán nhiều lần ở cả hai chi nhánh và nhận xét chất lượng xôi được duy trì khá ổn định. Thịt kho mềm, thịt nướng được tẩm ướp ngon, dù vị có phần hơi ngọt so với khẩu vị cá nhân. Hai loại tương ăn kèm cũng là chi tiết khiến người này cảm thấy món xôi thêm hấp dẫn.

Một vị khách khác gọi xôi thịt nướng, xôi đậu xanh, tào phớ đặc biệt, món ăn vặt Hà Nội Phố và sữa đậu nành. Người này nhận xét xôi mềm, dẻo, topping đầy đặn; tào phớ có vị thanh mát, thích hợp ăn sau phần xôi. Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng nhiều hơn cả lại là không gian nhiều cây xanh, yên tĩnh, thích hợp để ngồi ăn sáng và thong thả trò chuyện.

Dù vậy, quán vẫn có một vài điểm được thực khách góp ý. Một số người cho rằng mức giá đồ ăn, thức uống tương đối cao so với mặt bằng chung. Không gian ngoài trời tuy thoáng nhưng đôi lúc có thể gặp tình trạng nóng hoặc muỗi; khu vực bàn ghế bên trong cũng được nhận xét là chưa thực sự tối ưu. Đây là những điểm mà quán có thể tiếp tục cải thiện để trải nghiệm của khách hàng trọn vẹn hơn.

Với thực đơn mang đậm phong vị Bắc, những phần xôi nhiều topping và không gian sân vườn khác biệt, Tiệm Xôi Mềm đang trở thành một địa chỉ được nhiều người trẻ Sài Gòn tìm đến. Có lẽ vì thế, dù mức giá không còn thuộc nhóm bình dân, nơi đây vẫn thu hút những thực khách muốn tìm một bữa ăn mang hương vị quen thuộc, đồng thời có thêm một không gian để thư giãn giữa nhịp sống thành phố.