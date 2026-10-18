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Hà Nội có thêm dự án nhà ở xã hội giá hơn 1 tỷ đồng

Châu Anh/VtcNews
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Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố giá bán dự án nhà ở xã hội tại xã Phúc Thịnh tạm tính là 29,7 triệu đồng/m².

Dự án có tên thương mại Arlington Home, do Công ty Cổ phần HNASA làm chủ đầu tư, triển khai tại các ô đất CT1 và CT2 thuộc thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội.

Theo thông tin công bố, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 5.553 m², gồm 2 tòa chung cư cao 12 tầng nổi và 1 tầng hầm liên thông. Trong đó, tòa CT1 được xây dựng trên khu đất rộng 2.481,91m², tòa CT2 có diện tích đất 3.071,60m².

Tổng diện tích sàn xây dựng của dự án khoảng 34.583,8m², gồm 29.094,3m² sàn nổi và 5.489,5m² tầng hầm. Diện tích sàn nhà ở khoảng 20.114,6m², bên cạnh khoảng 1.916,6m² sàn thương mại, dịch vụ.

Về cơ cấu sản phẩm, dự án dự kiến cung cấp 352 căn nhà ở xã hội , trong đó có 316 căn để bán, 18 căn cho thuê và 18 căn cho thuê mua.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội gần 30 triệu đồng một m2 tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội. Ảnh: Hnasa.

Diện tích các căn hộ để bán dao động từ 37,6 - 71,3m². Các căn hộ cho thuê và thuê mua có diện tích từ 40 - 71,3m².

Giá bán tạm tính được công bố ở mức 29,7 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Với mức giá này, căn hộ có diện tích nhỏ nhất 37,6m² có giá khoảng 1,12 tỷ đồng. Căn hộ diện tích lớn nhất 71,3m² có giá khoảng 2,12 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì.

Đối với hình thức thuê mua, mức giá tạm tính được công bố là 277.049 đồng/m²; giá thuê khoảng 109.600 đồng/m². Các mức giá này chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì.

Chủ đầu tư cho biết giá bán, giá thuê và giá thuê mua chính thức sẽ được công bố theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội và UBND xã Phúc Thịnh.

Về tiến độ, dự án được khởi công ngày 4/9, dự kiến hoàn thành vào quý II/2028. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội dự kiến bắt đầu trong quý IV/2026.

Tags

Hà Nội

nhà ở xã hội

xã Phúc Thịnh

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