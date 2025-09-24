Video: Chuyên gia cảnh báo tác động của bão số 9 Ragasa tới Hà Nội

Bão số 9 Ragasa tiếp tục giảm cấp. Lúc 16h ngày 24/9, vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 -149km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.



Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão Ragasa di chuyển tương đối ổn định theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h. Khoảng sáng mai (25/9), tâm bão sẽ đi vào phía Bắc của vịnh Bắc Bộ, dự kiến cường độ bão còn khoảng cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Ảnh hưởng của bão, trong đêm nay, khu vực biển của vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão có thể mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, mưa sẽ tăng dần từ khoảng trưa 25/9.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ có gió mạnh dần lên từ ngày mai, khu vực gió mạnh nhất có thể đạt cấp 8-9, giật cấp 10-11. Các địa phương Hải Phòng, Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Bắc Ninh có thể có gió mạnh cấp 7-8, vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội gió cấp 6.

Từ đêm nay, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, TP Hải Phòng bắt đầu có mưa.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, từ gần sáng mai gió mạnh dần lên cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất cũng giảm mạnh khoảng 5°C xuống còn 27-29°C.

Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, mưa sẽ tăng dần từ khoảng trưa 25/9. Tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 100-250mm, có nơi trên 400mm. Ông Lâm đặc biệt lưu ý khu vực sườn Đông dãy Hoàng Liên Sơn thuộc hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái (cũ) sẽ có mưa to đến rất to trong đợt mưa này.

Theo trung tâm khí tượng, đêm nay (24/9) đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-7m, hạ lưu các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; đỉnh lũ thượng lưu sông Cả lên trên mức BĐ1; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng-Thái Bình, sông Mã, sông Cả ở dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.



