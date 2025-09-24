Liên quan vụ TP.HCM nhận đơn phản ánh xây nhầm nhà trên đất người khác, chiều 24/9, tại trụ sở UBND phường Chánh Hiệp (TP.HCM), những người liên quan đến làm việc theo giấy mời.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, anh M.T. (30 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp) cho biết anh là chủ nhà trong vụ việc. Tuy nhiên, anh không đứng tên thửa đất, mà nhờ em vợ là chị N.T.N.C đứng tên hộ.

Anh M.T, người tự nhận là chủ căn nhà xây nhầm trên đất gia đình chị Võ Thu Thảo.

"Tôi là chủ đất nhưng em tôi đứng tên hộ. Hôm nay tôi đến làm việc, có giấy uỷ quyền của em tôi, vì người được UBND phường mời là em tôi - người đứng tên hộ", anh M.T. nói và cho biết hiện anh đang cùng vợ sống trong căn nhà đó.

Nói về phương án xử lý "sự cố", anh M.T cho hay đã mời "thần đèn" đến khảo sát, đánh giá. Sau đó, "thần đèn" nói sẽ di dời được ngôi nhà về đúng vị trí đất, với chi phí 200 triệu đồng. Gia đình anh đồng ý.

"Căn nhà tôi xây hết 700 triệu đồng, giờ thêm 200 triệu đồng di dời nữa. Họ nói khoảng 1 tháng sẽ làm xong, nhưng tôi sẽ nói với chủ đất khoảng 1 tháng rưỡi cho chắc chắn", anh M.T cho hay.

Căn nhà của anh M.T xây trên đất gia đình chị Thảo.

Liên quan thông tin về phương án di dời mà anh M.T. đề xuất, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, chị Thảo cho biết, chị đồng ý phương án dời nhà trong vòng 45 ngày.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 18/9, UBND phường Chánh Hiệp tiếp nhận đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai của chị Võ Thu Thảo (SN 1992, quê Vĩnh Long, hiện ngụ phường Chánh Hiệp), cho rằng thửa đất hợp pháp của gia đình chị bị xây dựng nhầm bởi hộ liền kề.

Trong đơn, chị Thảo trình bày vợ chồng chị - anh Từ Kiến Trung (SN 1990) là chủ sở hữu hợp pháp thửa đất số 813, tờ bản đồ 82, tại đường DX066, phường Chánh Hiệp.

Ngày 14/6/2025, khi thuê đơn vị thi công đến khảo sát để chuẩn bị xây nhà, gia đình phát hiện toàn bộ phần đất đã bị người khác xây dựng một căn nhà một trệt, một lầu.

Công trình trên do chủ thửa đất liền kề số 814 xây dựng. Chị Thảo cho rằng giấy phép xây dựng của thửa đất 814 ghi chiều ngang phía sau 11,79m, nhưng thực tế thi công tới 16,76m, dẫn đến phần chênh lệch gần 5m lấn trọn sang thửa đất số 813 của gia đình chị.

Chị Thảo nêu ban đầu đại diện phía gia đình chủ đất không thừa nhận. Sau nhiều lần trao đổi với một người phụ nữ tên Hạnh (tự nhận là mẹ của chủ đất), ngày 23/6, người này đã liên hệ, thừa nhận có sai sót và cam kết sẽ di dời công trình để trả lại hiện trạng đất trong vòng 3 tuần.

Tuy nhiên, quá thời hạn trên 3 tháng, căn nhà vẫn chưa được tháo dỡ. Gia đình chị Thảo nhiều lần liên hệ nhưng bà Hạnh cho biết thủ tục vay vốn ngân hàng chưa hoàn tất và liên tục xin gia hạn thêm thời gian.

Căn nhà được xây dựng hoàn toàn trên phần đất của gia đình chị Thảo, chỉ phần mái che và sân vườn nằm trong diện tích đất của anh M.T.

Ngày 17/9, chị Thảo gửi thêm một thư yêu cầu, coi đây là cảnh báo cuối cùng, đề nghị chủ lô đất số 814 phải di dời, trả lại đất lấn trọn sang thửa đất số 813 của gia đình chị ngay lập tức. Nếu không, chị sẽ khởi kiện ra tòa và yêu cầu cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Ngày 20/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp (TP.HCM) cho biết đã gửi giấy mời những người liên quan đến trụ sở làm việc. Thời gian làm việc vào Thứ 4, ngày 24/9/2025.