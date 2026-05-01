Hà Nội cho phép xe bán tải đi vào nội đô cả ngày

Mạnh Hùng / VTC News |

UBND TP Hà Nội cho phép ô tô tải pickup (xe bán tải) được phép hoạt động 24/24h trên địa bàn thành phố, thay vì chỉ chạy ngoài giờ cao điểm như trước.

Ngày 30/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 52/QĐ/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

QĐ 52 bổ sung nội dung: "Các loại xe ô tô tải pickup được phép hoạt động 24/24h" trong điều 5, QĐ 01 quy định về thời gian hoạt động của các loại phương tiện trong phạm vi hạn chế.

Xe tải pickup được lưu thông bình thường trong nội đô Hà Nội. (Ảnh: AI)

Trước đó, đề xuất cho phép ô tô tải pickup được lưu thông như xe con đã có trong báo cáo số 6787 ngày 1/4 của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND thành phố liên quan việc thực hiện Quyết định 01/2026 của UBND TP quy định hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Báo cáo nêu, hiện dòng xe pick up (thường gọi xe bán tải) phân thành hai loại gồm "ô tô con pickup" và "ô tô tải pickup".

Trong đó, ô tô tải pick up đang bị xếp vào nhóm xe tải thông dụng và chỉ được lưu thông trong khu vực bám sát vành đai 3 và 3,5 từ 21h đến 6h, theo quy định tại Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội.

Việc áp dụng quy định này thời gian qua được đánh giá đã phát sinh nhiều bất cập. Cơ quan chức năng cho biết quy định đã "ảnh hưởng đến tâm lý của người sử dụng xe", đồng thời tác động nhất định đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ô tô.

Theo số liệu của VAMA cung cấp gồm các hãng thuộc VAMA (Ford, Isuzu, Mitsubishi, Toyota, Thaco) trong 5 năm gần nhất từ 2021 - 2025, số lượng xe pickup bán ra tại Hà Nội là 14.704 xe bao gồm cả ô tô con pickup và ô tô tải pickup.

Quyết định mới cũng sửa đổi nội dung về xe trung chuyển, xe kinh doanh vận tải. Theo đó, xe trung chuyển được hoạt động 24/24h và phải được Sở Xây dựng cấp phù hiệu.

Xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người đến 29 chỗ không kể chỗ của người lái xe): Được phép hoạt động 24h/24h.

Xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người trên 29 chỗ không kể chỗ của người lái xe): Xe ô tô khách giường nằm: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Đã có VNeID nhưng vẫn bị phạt nếu không mang GPLX bản cứng khi ra đường trong trường hợp sau
