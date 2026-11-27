Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thành phố dự kiến phát hành tối đa 121,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị.

Chiều 26/11, tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trình bày các tờ trình, báo cáo các nội dung trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình.



Báo cáo về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2027, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt 915,9 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương là 471,7 nghìn tỷ đồng. Thành phố ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó bố trí 184.000 tỷ đồng cho 5 tuyến đường sắt đô thị.

Trên cơ sở dự toán được giao, Thành phố xây dựng phương án phân bổ ngân sách năm 2027 theo hướng ưu tiên đầu tư phát triển, đồng thời thực hiện tiết kiệm chi và bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Cụ thể, Thành phố cân đối chi đầu tư phát triển và phân bổ 121,9 nghìn tỷ đồng từ nguồn vay, đồng thời, thực hiện tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách các cấp để tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cấp thiết của Thành phố.

Đối với chi thường xuyên, Thành phố thực hiện tiết kiệm thêm 10% để bảo đảm nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành, theo yêu cầu Hà Nội phải tự bảo đảm kinh phí theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cũng cho biết, Thành phố cũng dự kiến sử dụng 3,8 nghìn tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chính sách của Trung ương và Thành phố đã ban hành, sau khi đã sử dụng các nguồn tiết kiệm 10% và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Dự phòng ngân sách được bố trí tối thiểu bằng 2% tổng chi cân đối ngân sách địa phương, bao gồm cả chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương.

Theo Tờ trình về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố được điều chỉnh tăng 1.026,7 nghìn tỷ đồng, lên 4.752,1 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương điều chỉnh tăng 843,3 nghìn tỷ đồng, lên 2.246,6 nghìn tỷ đồng...

Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tổng mức vốn sau điều chỉnh là 1.782,6 nghìn tỷ đồng, tăng 899,3 nghìn tỷ đồng; trong đó cấp Thành phố là 1.570,2 nghìn tỷ đồng, cấp xã là 212,4 nghìn tỷ đồng. Riêng kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố tăng 859,8 nghìn tỷ đồng, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, dự án trọng điểm.

Trong đó, vốn dành cho đường sắt đô thị và các dự án sử dụng vốn ODA tăng 671,6 nghìn tỷ đồng, sau điều chỉnh đạt 1.009,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,33% tổng kế hoạch...

Về xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2027, Thành phố dự kiến tổng mức vốn là 373,2 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 9,5 nghìn tỷ đồng so với dự kiến Trung ương giao. Trong đó, cấp Thành phố được phân bổ 326,8 nghìn tỷ đồng, cấp xã 46,4 nghìn tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII.

Báo cáo về định mức phân bổ chi ngân sách và tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thành phố xây dựng định mức bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ban hành đến hết năm 2026, phù hợp khả năng cân đối ngân sách; đồng thời điều chỉnh những lĩnh vực có thay đổi nhiệm vụ chi từ cấp Thành phố về cấp xã.

Một số định mức được điều chỉnh gồm: cập nhật tiêu chí phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Trung ương; chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo căn cứ mức giá giáo dục do HĐND Thành phố ban hành; chi sự nghiệp kinh tế là 174.000 đồng/người/năm đối với khu vực đô thị và 276.000 đồng/người/năm đối với khu vực còn lại. Thành phố cũng bổ sung xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm vào địa bàn trọng điểm phát triển, với mức phân bổ tăng thêm 20% so với định mức theo dân số.

Về tỷ lệ phân chia nguồn thu, Thành phố giữ nguyên 13 khoản thu cấp xã hưởng 100% và các tỷ lệ phân chia đối với một số khoản thu từ đất. Đồng thời, điều chỉnh lệ phí trước bạ xe máy, ô tô và tài sản khác theo hướng cấp xã hưởng 100%...

Đối với tiền sử dụng đất từ các dự án có quy mô từ 2ha trở lên tại phường và từ 20ha trở lên tại xã, tỷ lệ ngân sách cấp phường được hưởng là 10%, cấp xã là 15%, giảm 5% so với năm 2026. Riêng nguồn thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD, ngân sách Thành phố hưởng 100%.

Đáng chú ý, Thành phố đề xuất cơ chế hỗ trợ đầu tư đối với các xã, phường bị thu hồi đất để thực hiện dự án, với mức tối đa 5% số thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách, không quá 500 tỷ đồng mỗi xã, phường trong giai đoạn 2027-2030.

Theo phương án điều chỉnh, năm 2027 có 33 xã, phường tự cân đối ngân sách, giảm 8 đơn vị so với năm 2026; Thành phố sẽ bổ sung nguồn bảo đảm chi cho các địa phương.

Quang cảnh Hội nghị.

Trình bày Tờ trình về chủ trương phát hành trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội năm 2027, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thành phố dự kiến phát hành tối đa 121,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14.

Theo báo cáo, tổng nhu cầu vốn đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị trong năm 2027 là 184,1 nghìn tỷ đồng. Sau khi cân đối nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố, số vốn cần huy động thêm là 121,7 nghìn tỷ đồng.

Mức phát hành này bảo đảm nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách địa phương năm 2027 được Quốc hội phê duyệt, phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch vay - trả nợ 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách năm 2027 của Thành phố.

Trái phiếu dự kiến có các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm, được phát hành thành 3 đợt theo hai phương thức là đấu thầu phát hành hoặc bảo lãnh phát hành. UBND Thành phố quyết định lãi suất từng đợt trên cơ sở khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định...

Sau khi được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và HĐND Thành phố thông qua chủ trương, UBND Thành phố sẽ xây dựng đề án phát hành cụ thể cho từng đợt, xác định thời điểm, khối lượng huy động, kỳ hạn, phương thức và lãi suất phù hợp với khả năng trả nợ, bảo đảm tiết kiệm và bám sát tình hình thị trường. Đề án sẽ được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình HĐND Thành phố xem xét.