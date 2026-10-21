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Hà Nội: Bắt giữ khẩn cấp nam sinh đánh cô giáo giữa lớp

Thanh Hà
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Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp nam sinh có hành vi đánh cô giáo ngay giữa lớp học.

Hà Nội 2026 nam sinh đánh cô giáo giữa lớp học gây chấn động dư luận - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video.

Liên quan đến vụ nam sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi đánh cô giáo ngay giữa lớp học, trao đổi với phóng viên Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ nam sinh này.

Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa thông tin về danh tính nam sinh cũng như nguyên nhân vụ việc.

Theo chính quyền địa phương, nam sinh này học võ. Trong lúc kiểm tra bài cũ, nam sinh không giữ được bình tĩnh nên đã đánh cô giáo ngay tại lớp.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ngắn ghi lại cảnh cô giáo đang đứng giảng bài, trong lớp có nhiều học sinh ngồi và đứng thì bất ngờ một nam sinh xông tới đánh vào đầu cô giáo từ đằng sau.

Cú đánh khiến cô giáo ôm đầu loạng choạng đi về bàn giáo viên. Nam sinh này tiếp tục đi theo thì được các học sinh khác trong lớp nhanh chóng ngăn cản.

Sự việc xảy ra ngay trong lớp học, khiến nhiều người bức xúc vì hành động bạo lực của học sinh đối với cô giáo.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài (Hà Nội).

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã yêu cầu nhà trường khẩn trương báo cáo sự việc.

Tags

công an TP Hà Nội

Mạc Đĩnh Chi

đánh cô giáo

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