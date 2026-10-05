Hà Nội trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại Hồ Tây và trước Bưu điện Hà Nội trong 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 10/10.

Chiều 5/10, thông tin tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin về các chương trình văn hoá, nghệ thuật chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Theo bà Mai Hương, trong dịp này, Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp tại khu vực Hồ Tây và Bưu điện Hà Nội.

Với không gian mặt nước rộng, tầm nhìn thoáng và phạm vi quan sát lớn, khu vực Hồ Tây được đánh giá là địa điểm thuận lợi để người dân thưởng thức màn pháo hoa vào tối 10/10.

Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này tại Hồ Tây không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật (900 giàn pháo được bố trí trên mặt nước Hồ Tây)...

Hiệu ứng pháo hoa sẽ hòa quyện cùng âm nhạc thành một bản giao hưởng ánh sáng hoành tráng, đầy màu sắc.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9.

Trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), thành phố cũng tổ chức một trận địa bắn pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật (với 350 giàn pháo bố trí trên mặt Hồ Hoàn Kiếm).

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 10/10.

Ngoài ra, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, UBND TP Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại nhiều không gian văn hóa, di sản trên địa bàn.

Các chương trình diễn ra từ cuối tháng 9, cao điểm trong tháng 10 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách; đồng thời phát huy giá trị các di sản, không gian văn hóa của Hà Nội, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Trong tháng 10, hai lễ hội được đón chờ là Festival Thu Hà Nội năm 2026 (từ 16/10 đến 18/10), Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 (từ 9/10 đến 11/10) sẽ là những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn, kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa với ngôn ngữ trình diễn hiện đại tại Nhà hát Hồ Gươm trong các ngày 9/10 và 10/10.

Ngày 9/10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng được tổ chức theo hình thức bán vé, được định hướng trở thành một sự kiện âm nhạc quốc tế, quy tụ những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10/10, thành phố sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản Giao hưởng Hà Nội”, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chương trình được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội. Những tác phẩm âm nhạc kinh điển, các sáng tác tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam sẽ được kết hợp với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ.

Chương trình góp phần tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến vì bình yên của Thủ đô, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong các thế hệ hôm nay.