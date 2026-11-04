Hà Kiều Anh nói con gái 11 tuổi có tố chất hoa hậu: "Đau đầu, nhức óc lắm"

"Mẹ chỉ mong con luôn mạnh khỏe" – Hà Kiều Anh nói.

Mới đây, hoa hậu Hà Kiều Anh đã khoe ảnh chụp cùng con gái 11 tuổi xinh đẹp. Cô tâm sự về con gái nhân dịp sinh nhật tròn 11 tuổi của con: "Viann thương yêu của mẹ.

Hà Kiều Anh và con gái

Mới ngày nào con còn bé xíu, mỗi dịp sinh nhật mẹ lại tất bật chọn chủ đề này, trang trí kiểu kia cho con. Vậy mà hôm nay, cô gái nhỏ của mẹ đã lớn đến mức tự chọn màu tóc, trang phục, tự lên ý tưởng và quyết định mọi thứ cho ngày sinh nhật của mình rồi.

Càng lớn, Viann càng dịu dàng, tình cảm và đáng yêu. Mẹ thương nhất là con luôn chăm chỉ, kiên trì với những gì mình học, mình đam mê, dù là môn nào con đều cố gắng theo đuổi đến cùng. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hiền dịu ấy lại là một cô gái vô cùng cá tính và quyết đoán. Một khi con đã có chính kiến thì chẳng ai dễ dàng lay chuyển được, kể cả mẹ! Nhiều lúc cũng đau đầu, nhức óc lắm.

Mừng sinh nhật tuổi 11 của cô công chúa nhỏ, mẹ chỉ mong con luôn mạnh khỏe, vui vẻ, học hành chăm ngoan và ngày càng tự tin, bản lĩnh nhưng vẫn giữ được trái tim ấm áp, nhân hậu của mình.

Hãy cứ lớn lên theo cách con yêu thích, tự do khám phá thế giới và tận hưởng những năm tháng tuổi thơ thật đẹp. Dù mai này con có lớn đến đâu, con vẫn mãi là cô bé Huỳnh Viann đáng yêu trong vòng tay mẹ.

Mẹ yêu con thật nhiều".

Rất nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã vào chia vui, chúc mừng Hà Kiều Anh. Ai cũng phải khen ngợi con gái Hà Kiều Anh dù mới 11 tuổi nhưng đã rất xinh đẹp và có thần thái, tố chất hoa hậu không kém gì mẹ.

Hiện tại, Hoa hậu Hà Kiều Anh đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, êm ấm bên ông xã là doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Gia đình cô sinh sống trong căn biệt thự sân vườn sang trọng, đắt giá tại TP.HCM.

Cặp đôi có với nhau 3 người con chung là Vương Khang, Vương Khôi và bé gái Viann. Nàng hậu cũng dành tình cảm chân thành, chăm sóc chu đáo cho con trai riêng của chồng là Huỳnh Nhật Minh như con ruột. Sự hòa thuận, yêu thương giữa các con cùng sự gắn kết bền chặt của hai vợ chồng giúp tổ ấm của Hà Kiều Anh luôn ngập tràn hạnh phúc.