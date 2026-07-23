Gương mặt mỹ nhân huy động được 889 tỷ, được đề cử đẹp nhất thế giới là có lý do

Mỹ nhân này đang trở thành tâm điểm bàn luận khi chỉ riêng gương mặt đã đủ tạo ra sức hút khổng lồ.

Một chủ đề về Karina (aespa) đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Hàn Quốc. Mọi chuyện bắt đầu từ bài viết liên quan đến kế hoạch huy động quỹ đầu tư trị giá 50 tỷ won, tương đương khoảng 889 tỷ đồng, của một công ty thuộc hệ sinh thái SM Entertainment.

Đáng chú ý, bài báo không chỉ nhắc đến SM hay aespa mà còn đưa thẳng tên Karina lên tiêu đề bằng cách gọi gây chú ý: “SM của Karina”. Trong nội dung, nữ thần tượng cũng được nhắc đến như một trong những gương mặt chủ lực, có giá trị nhận diện lớn nhất của công ty ở thời điểm hiện tại.

Một chủ đề trên mạng xã hội đang nhận được nhiều sự quan tâm khi Karina được gọi là gương mặt chủ lực của aespa

Theo truyền thông đưa tin, SM Culture Partners đang phối hợp với Colopl Next Korea hoàn tất quỹ K-Content Media Strategy Fund No.2 trị giá 50 tỷ won, tương đương khoảng 889 tỷ đồng. Đáng chú ý, bài báo cho rằng công ty có thể quảng bá hiệu quả nhờ giá trị tên tuổi của aespa và đặc biệt là Karina - trưởng nhóm, đồng thời là một trong những thành viên có độ nhận diện cao nhất.

Bên dưới chủ đề này, không ít cư dân mạng đồng tình rằng cách gọi này không quá khó hiểu. Trong đội hình nghệ sĩ đông đảo của SM hiện tại, Karina là một trong những gương mặt có sức hút nổi bật nhất, thường xuyên tạo ra lượng thảo luận lớn mỗi lần xuất hiện.

Rất nhiêu netizen đồng tình với việc gọi Karina là "át chủ bài" của SM

Một số ý kiến cho rằng nữ thần tượng đang giữ vị trí tương tự “át chủ bài” của công ty ở thế hệ mới. Bên cạnh hoạt động cùng aespa, Karina còn sở hữu lượng người hâm mộ cá nhân lớn, liên tục xuất hiện trong quảng cáo, sự kiện thời trang và những chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội. Cách truyền thông Hàn Quốc lựa chọn tên cô để đại diện cho cả một thương vụ hàng trăm tỷ đồng phần nào cho thấy mức độ nhận diện mà nữ thần tượng đang sở hữu.

Phần lớn sức hút của Karina bắt đầu từ ngoại hình. Ngay khi ra mắt cùng aespa vào tháng 11/2020, cô đã trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất thế hệ thần tượng mới. Karina sở hữu khuôn mặt nhỏ, đường nét sắc, cằm V-line cùng đôi mắt lớn. Vẻ ngoài của nữ thần tượng từng được ví như nhân vật đồ họa bước ra ngoài đời thực. Từ đó, danh xưng “mỹ nhân AI” gần như gắn liền với tên tuổi của cô. Cách gọi này càng đặc biệt khi aespa ra mắt với thế giới quan xoay quanh phiên bản thật và nhân vật ảo của từng thành viên. Trong số 4 cô gái, Karina được đánh giá là người phù hợp rõ nhất với định hướng hình ảnh tương lai mà SM xây dựng.

Danh xưng nhan sắc đẹp chấp AI đã gắn liền với Karina nhiều năm

Không chỉ có khuôn mặt sắc nét, Karina còn sở hữu tỷ lệ cơ thể nổi bật. Khung xương nhỏ, vòng eo gọn, đôi chân dài và bờ vai vuông giúp cô dễ dàng làm chủ nhiều kiểu trang phục sân khấu. Những khoảnh khắc nữ thần tượng xuất hiện trong trang phục ôm sát hoặc thiết kế khoe vai thường xuyên trở thành chủ đề được chia sẻ.

Sau gần 6 năm hoạt động, danh xưng “mỹ nhân AI” vẫn chưa hạ nhiệt. Ngược lại, mỗi khi ảnh báo chí hoặc hình ảnh chụp bằng camera thường của Karina xuất hiện, người hâm mộ lại gọi cô là gương mặt “đánh bại AI”. Không ít bức ảnh của nữ thần tượng được chụp trong điều kiện thiếu sáng, góc máy thấp hoặc chưa qua chỉnh sửa vẫn nhận về lượng tương tác lớn. Vẻ ngoài ít bị ảnh hưởng bởi góc chụp giúp Karina thường xuyên trở thành tâm điểm tại các sự kiện, ngay cả khi đứng trong đội hình đông người.

Không chỉ có khuôn mặt sắc nét, Karina còn sở hữu tỷ lệ cơ thể nổi bật

Sức hút nhan sắc của Karina mới đây tiếp tục được nối dài khi cô có tên trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler. Đây là bảng xếp hạng mang tính giải trí, nhưng vẫn thu hút lượng lớn người theo dõi mỗi năm. Trước đó, Karina đứng thứ 8 trong danh sách năm 2025.

Karina mới đây tiếp tục có tên trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler

Trong aespa, Karina giữ vai trò trưởng nhóm và thường đứng ở vị trí trung tâm trong các sân khấu. Những fancam, ảnh chụp hay đoạn video ngắn của cô liên tục được lan truyền, giúp tên tuổi nữ thần tượng duy trì sức nóng ngay cả trong thời gian nhóm không quảng bá sản phẩm mới.

Gần 6 năm kể từ khi ra mắt, Karina hiện tại đang thẻ hiện sức hút khủng khiếp khi là một trong những gương mặt nổi tiếng hàng đầu giới giải trí

Từ gương mặt được ví như nhân vật AI, Karina đang trở thành cái tên có thể kéo sự chú ý cho âm nhạc, thời trang, quảng cáo và giờ đây là cả một câu chuyện đầu tư trị giá khoảng 889 tỷ đồng. Gần 6 năm sau ngày ra mắt, Karina vẫn được đề cử trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới, đồng thời được truyền thông lựa chọn để đại diện cho hình ảnh của SM.