15 triệu tiền lãi hàng tháng từ tiền gửi tiết kiệm không phải con số nhỏ.

Khảo sát mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank và SHB cho thấy: Agribank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất ở cả 3 kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Trong khi đó, BIDV, VietinBank và Vietcombank có mức lãi suất tương đương nhau ở các kỳ hạn này.

Với mục tiêu thu về 15 triệu đồng/tháng tiền lãi tiết kiệm, tương đương 45 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 3 tháng, 135 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 9 tháng và 150 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 12 tháng, công thức tính tiền gốc cần gửi như sau:

- Kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 45 triệu đồng/(Lãi suất năm x 3/12) - Kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 135 triệu đồng/(Lãi suất năm x 9/12) - Kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 150 triệu đồng/(Lãi suất năm x 12/12)

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Cần gửi tối thiểu khoảng 2,78 tỷ đồng để lãi 15 triệu/tháng

BIDV, VietinBank và Vietcombank cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 15 triệu đồng/tháng lần lượt là:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 45 triệu đồng/(2,4% x 3/12) = 7.500.000.000 đồng (7,5 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 135 triệu đồng/(3% x 9/12) = 6.000.000.000 đồng (6 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 150 triệu đồng/(5,4% x 12/12) = 2.777.777.778 đồng (khoảng 2,78 tỷ đồng).

Gửi tiết kiệm tại Agribank: Cần gửi tối thiểu khoảng 2,21 tỷ đồng để lãi 15 triệu/tháng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 15 triệu đồng/tháng lần lượt là:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 45 triệu đồng/(4,75% x 3/12) = 3.789.473.684 đồng (khoảng 3,79 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 135 triệu đồng/(6,6% x 9/12) = 2.727.272.727 đồng (khoảng 2,73 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 150 triệu đồng/(6,8% x 12/12) = 2.205.882.353 đồng (khoảng 2,21 tỷ đồng).

Gửi tiết kiệm tại SHB: Cần gửi tối thiểu khoảng 3,06 tỷ đồng để lãi 15 triệu/tháng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 15 triệu đồng/tháng lần lượt là:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 45 triệu đồng/(3% x 3/12) = 6.000.000.000 đồng (6 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 135 triệu đồng/(4,4% x 9/12) = 4.090.909.091 đồng (khoảng 4,09 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 150 triệu đồng/(4,9% x 12/12) = 3.061.224.490 đồng (khoảng 3,06 tỷ đồng).

Đồ họa AI

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, theo thông tin được khảo sát vào ngày 26/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, hình thức gửi (online/tại quầy) và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.