Một bộ trang sức đặt làm thủ công trị giá gần 2 tỷ đồng từng “mất tích” bí ẩn tại Thượng Hải. Tưởng như vụ việc đã khép lại sau khoản bồi thường không đáng kể, nhưng đúng 1 năm sau, manh mối bất ngờ xuất hiện từ… một video trên mạng xã hội. Từ đó, cảnh sát lần ra đường đi của món đồ và phát hiện nghi phạm lại chính là nhân viên giao hàng.

Kiện hàng 2 tỷ đồng biến mất

Tháng 5/2023, nhà thiết kế trang sức họ Chen (Thượng Hải) đến Đồn cảnh sát Luonan (Cục Công an Baoshan) trình báo việc một gói hàng chứa trang sức đặt làm riêng bị thất lạc. Theo bà Chen, đây là bộ trang sức chế tác thủ công, trong đó có: Ngọc lục bảo được cắt gọt đặc biệt từ quặng thô và một viên ngọc trai ốc xà cừ (conch pearl) hiếm, sản lượng rất thấp, chỉ vài chục viên mỗi năm

Tổng giá trị theo ước tính thị trường khoảng 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng). Phía đơn vị hậu cần cho biết kiện hàng đã được gửi đi trước khi có người giao hàng được phân công cụ thể, sau đó “mất dấu”. Do không đủ chứng cứ để chứng minh hành vi trộm cắp cố ý, cảnh sát không thể tiếp tục điều tra theo hướng hình sự ở thời điểm đó. Đáng chú ý, bà Chen chỉ mua bảo hiểm vận chuyển trị giá 200 NDT (750 nghìn đồng), nên cuối cùng chỉ nhận được hơn 16.000 NDT (60 triệu đồng) tiền bồi thường từ công ty chuyển phát nhanh.

Bước ngoặt bất ngờ

Bước ngoặt xảy ra sau khoảng một năm. Khi đang lướt mạng xã hội, bà Chen phát hiện một blogger khoe chiếc nhẫn ngọc lục bảo có hình dáng gần như trùng khớp với mẫu bà từng thiết kế và đã bị mất. Theo bà Chen, chiếc nhẫn do chính bà thiết kế thủ công, từ kiểu dáng, trọng lượng carat đến các chi tiết kỹ thuật trong quy trình chế tác đều mang dấu ấn riêng, rất khó sao chép. Vì vậy, bà tin đây chính là chiếc nhẫn thất lạc.

Nhận được thông tin từ cộng đồng, bà Chen nhanh chóng liên hệ với người đăng tải và tiếp tục lần theo manh mối. Qua xác minh, chiếc nhẫn đang nằm trong tay một thợ kim hoàn ở Quảng Châu, người này cho biết đã mua lại từ một tiệm cầm đồ tại Thượng Hải.

Từ hướng này, cảnh sát truy ngược về cửa hàng cầm đồ đã nhận cầm cố bộ trang sức. Chủ tiệm cho biết một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi mang tới 3 món trang sức và nói đó là “đồ gia truyền của mẹ”. Do người này không xuất trình được hóa đơn, tiệm cầm đồ yêu cầu ký cam kết về nguồn gốc tài sản, người này đánh dấu vào mục “quà tặng từ người thân/bạn bè”. Sau thẩm định, cửa hàng đồng ý nhận cầm cố 2 chiếc nhẫn với tổng số tiền 10.000 NDT (37 triệu đồng).

Khi kiểm tra chứng từ cầm đồ, cảnh sát phát hiện cái tên quen thuộc: Wang Jie (đã đổi tên) - trùng với thông tin một nhân viên giao hàng tại điểm chuyển phát gần nơi bà Chen gửi hàng.

Nghi phạm sau đó bị bắt giữ và đưa ra xử lý theo quy định.

Kiện hàng lọt vào tay nhân viên giao hàng bằng cách nào?

Theo điều tra, Wang Jie thường là người phân loại bưu kiện sau cùng tại điểm trung chuyển. Anh ta cho rằng các bưu kiện thuộc khu vực của đồng nghiệp đã được lấy hết, phần còn lại “coi như” thuộc về mình. Trong khi đó, do lỗi phân loại từ những người giao hàng khác, kiện hàng của bà Chen (không thuộc tuyến giao của Wang Jie) đã bị anh ta lấy nhầm.

Ban đầu, Wang Jie nhìn qua gói hàng và cho rằng không có giá trị vì hộp “khá lớn nhưng nhẹ”. Anh ta đặt nó ở một khoảng trống cạnh văn phòng quản lý - nơi thường dùng để chất tạm các kiện hàng. Tuy nhiên, hơn 20 ngày sau, khi tình cờ thấy lại chiếc hộp, Wang Jie nảy sinh ý định chiếm đoạt. Nguyên nhân được cho là do trong nhóm chat nội bộ của đội giao hàng từng lan truyền thông tin về một kiện hàng giá trị bị thất lạc và cảnh báo hậu quả nặng nếu có người lấy trộm. Vừa muốn né trách nhiệm, vừa bị lòng tham thúc đẩy, Wang Jie đã mang số trang sức đi cầm cố.

Cảnh sát cho biết Wang Jie thực tế có cơ hội sửa sai: sau khi cầm cố, anh ta có khoảng một tháng để chuộc lại. Nếu chuộc lại và trả về cho chủ sở hữu, vụ việc có thể đã dừng ở mức sai phạm hành chính hoặc tranh chấp dân sự. Tuy nhiên, nghi phạm đã không thực hiện.

Wang Jie đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự với cáo buộc liên quan hành vi chiếm đoạt tài sản (nghi tham ô theo thông tin từ cơ quan điều tra). Ngoài trách nhiệm pháp lý, sau quá trình đàm phán, Wang Jie phải bồi thường cho bà Chen tương đương giá thành sản phẩm.

