Ngày 20/11/2026, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc thông báo bác bỏ việc thẩm định đơn xin miễn trừ tiêu chuẩn an toàn đối với tính năng tự lái FSD của Tesla vì hồ sơ quá sơ sài.

Trong thông báo chính thức phát hành ngày 20/11/2026, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) xác nhận cơ quan này không thể tiến hành quy trình xem xét kỹ thuật đối với đơn xin miễn trừ các tiêu chuẩn an toàn phương tiện nội địa do hãng xe điện Mỹ Tesla đệ trình. Quyết định này đồng nghĩa với việc kế hoạch mở khóa rộng rãi tính năng Tự lái Hoàn toàn có giám sát (Supervised FSD) của Tesla tại thị trường Hàn Quốc bị chặn lại.

Theo hồ sơ từ Cơ quan An toàn Giao thông Hàn Quốc (KOTSA) trực thuộc Bộ Giao thông, vào ngày 22/10/2026, pháp nhân Tesla Hàn Quốc đã gửi đơn xin cấp phép đặc cách thông qua thư điện tử để được vận hành gói phần mềm tự lái FSD vượt ra ngoài những giới hạn quy chuẩn an toàn xe cơ giới hiện hành của nước này. Tuy nhiên, độ dày của bộ hồ sơ xin cấp phép công nghệ tự hành phức tạp này đã khiến các chuyên gia đăng kiểm Hàn Quốc ngỡ ngàng.

Mẫu xe Tesla Model Y. Ảnh minh họa: Dllu/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc tiết lộ toàn bộ tập tài liệu mà Tesla Hàn Quốc đính kèm trong đơn xin miễn trừ chỉ bao gồm đúng 2 trang giấy mô tả thông số kỹ thuật cùng 3 trang bìa trích từ hồ sơ phê duyệt đăng kiểm tại Hà Lan. Bộ tài liệu gần như trống rỗng này hoàn toàn không đủ cơ sở dữ liệu tối thiểu để hội đồng chuyên môn mở phiên đánh giá mức độ an toàn đối với người tham gia giao thông.

Sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ 5 trang nói trên, Cơ quan An toàn Giao thông Hàn Quốc đã nhiều lần gửi văn bản chính thức yêu cầu Tesla phải nộp bổ sung dữ liệu kiểm chứng an toàn thực tế trên đường phố. Đồng thời, nhà chức trách Hàn Quốc yêu cầu hãng xe Mỹ cung cấp báo cáo chi tiết về các cuộc điều tra lỗi hệ thống tự lái đang diễn ra tại Mỹ cũng như hồ sơ hợp đồng mua bán liên quan đến việc thu tiền tính năng FSD chưa được cấp phép của khách hàng trong nước.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Giao thông Hàn Quốc khẳng định tính đến ngày 20/11/2026, hãng xe của tỷ phú Elon Musk vẫn chưa gửi lại bất kỳ phản hồi chi tiết hay tài liệu bổ sung nào theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Động thái tuýt còi cứng rắn từ chính phủ Hàn Quốc giáng một đòn mạnh vào tham vọng mở rộng dịch vụ phần mềm tự lái của Tesla tại quốc gia châu Á này, nơi Tesla hiện đang giữ vị trí thương hiệu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất thị trường.

Nguồn: Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, Yonhap News