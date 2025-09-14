Gửi email mãi không ai trả lời? Đây là công thức 3 bước khiến 'đối tác' phải hồi âm ngay lập tức

Tuy nhiên, viết một email như vậy là một nghệ thuật. Làm sao để nhắc mà không gây phiền? Làm sao để thúc đẩy mà không tạo áp lực? Câu trả lời nằm ở việc xây dựng một yêu cầu (prompt) rõ ràng để trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ bạn soạn thảo.

Hầu hết chúng ta đều đã trải qua cảm giác này. Bạn gửi đi một email quan trọng và nhận lại sự im lặng. Áp lực từ cấp trên, tiến độ công việc bị đình trệ, và hàng loạt câu hỏi hiện ra: "Mình viết sai ở đâu?", "Họ không hứng thú sao?". Đây là lúc một email "nhắc việc" (follow-up) trở nên cần thiết.

Công thức Prompt 3 bước dành cho Gemini

Thay vì ngồi suy nghĩ từng câu chữ, bạn có thể sử dụng cấu trúc yêu cầu dưới đây. Hãy sao chép, tùy chỉnh thông tin và để Gemini giúp bạn.

# Vai trò Hãy là một chuyên gia giao tiếp kinh doanh. # Bối cảnh Tôi cần viết email nhắc lại cho [Tên người nhận] ở công ty [Tên công ty]. Tuần trước tôi đã gửi họ [Tên tài liệu đã gửi, ví dụ: báo giá dịch vụ X]. # Mục tiêu (Checklist 3 bước) 1. Nhắc lại về tài liệu một cách nhẹ nhàng. 2. Gợi mở, hỏi xem họ có cần hỗ trợ gì thêm không. 3. Tạo ra một lời kêu gọi hành động rõ ràng và dễ thực hiện. # Giọng văn Chuyên nghiệp, chủ động và thiện chí.

Phân tích chi tiết từng bước trong công thức

Cấu trúc này được thiết kế để cung cấp cho Gemini đủ thông tin cần thiết nhằm tạo ra một email chất lượng và đúng mục đích.

Bước 1: Gán "vai trò" cụ thể. Khi bạn yêu cầu Gemini làm "chuyên gia giao tiếp kinh doanh", bạn đang định hướng cho AI sử dụng kho kiến thức về văn phong công sở, giúp nó lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp.

Bước 2: Cung cấp "checklist mục tiêu". Thay vì một yêu cầu chung chung, việc liệt kê 3 mục tiêu rõ ràng hoạt động như một bản tóm tắt công việc (brief). Điều này đảm bảo AI sẽ không bỏ sót ý và email tạo ra sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề bạn cần.

Bước 3: Định hướng "giọng văn". Trong giao tiếp công việc, sắc thái rất quan trọng. Các từ khóa như "chuyên nghiệp, chủ động, thiện chí" là chỉ dẫn để AI điều chỉnh tông giọng, giúp email vừa đạt mục đích công việc, vừa duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Ví dụ thực tế

Áp dụng prompt trên, đây là một ví dụ về email mà Gemini có thể tạo ra:

Tiêu đề: Về đề xuất Marketing cho [Tên công ty] Chào anh/chị [Tên người nhận], Hy vọng anh/chị có một tuần làm việc hiệu quả. Em viết email này để nối tiếp trao đổi của chúng ta về đề xuất dịch vụ Marketing mà em đã gửi vào tuần trước. Không biết anh/chị đã có thời gian xem qua chưa ạ? Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần em làm rõ thêm thông tin ở phần nào, anh/chị cứ thoải mái phản hồi nhé. Em rất mong nhận được thông tin từ phía anh/chị. Trân trọng,

[Tên của bạn]

Kết luận

Việc sử dụng AI một cách có phương pháp sẽ giúp bạn giải quyết các công việc thường ngày hiệu quả hơn. Với công thức 3 bước này, bạn có thể tự tin xử lý tình huống email bị "bỏ quên" một cách chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian.