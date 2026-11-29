Cùng lãi suất 6%/năm, khoản 500 triệu đồng gửi 5 năm có lãi nhập gốc hằng tháng nhận nhiều hơn 5.312.287 đồng so với khi lãi chỉ nhập gốc mỗi năm một lần.

500 triệu đồng gửi một lần trong 5 năm, so sánh nhập lãi mỗi năm một lần và nhập lãi hằng tháng. (Đồ họa: Soha)

Nhiều người gửi tiền đọc lãi suất ghi theo năm và nghĩ rằng số tiền lãi chỉ phụ thuộc vào con số đó. Theo công thức lãi kép ở mục 6.4 giáo trình Contemporary Mathematics (OpenStax), số tiền cuối kỳ còn phụ thuộc vào số lần tiền lãi được nhập vào gốc trong một năm.

Công thức lãi kép tính tổng tiền bằng vốn ban đầu nhân với (1 + lãi suất năm chia số lần nhập lãi) mũ tích của số lần nhập lãi và số năm. Lãi nhập gốc càng nhiều lần trong năm, tiền lãi càng sớm được tính lãi tiếp.

Ví dụ: một người có 500.000.000 đồng nhàn rỗi, gửi một lần, không góp thêm, lãi suất 6%/năm không đổi trong 5 năm. Bài so sánh hai cách nhập lãi: mỗi năm một lần và mỗi tháng một lần.

Khi lãi nhập gốc mỗi năm một lần, sau năm đầu người này có 530.000.000 đồng. Khi lãi nhập gốc hằng tháng, con số này là 530.838.906 đồng. Phần chênh của năm đầu là 838.906 đồng.

Sau 5 năm, cách nhập lãi mỗi năm một lần cho tổng tiền 669.112.789 đồng, tiền lãi 169.112.789 đồng. Cách nhập lãi hằng tháng cho tổng tiền 674.425.076 đồng, tiền lãi 174.425.076 đồng. Phần chênh tăng lên 5.312.287 đồng.

Bảng sau ghi tổng tiền cuối mỗi năm theo hai cách nhập lãi.

Thời gian gửi Nhập lãi mỗi năm một lần (đồng) Nhập lãi hằng tháng (đồng) Chênh lệch (đồng) 1 năm 530.000.000 530.838.906 838.906 2 năm 561.800.000 563.579.888 1.779.888 3 năm 595.508.000 598.340.262 2.832.262 4 năm 631.238.480 635.244.581 4.006.101 5 năm 669.112.789 674.425.076 5.312.287

Nguồn: tính theo công thức lãi kép, OpenStax, Contemporary Mathematics, mục 6.4; lãi suất 6%/năm.

Công thức lãi suất thực tế một năm, cũng ở mục 6.4 giáo trình trên, cho phép so hai cách nhập lãi bằng một con số. Lãi suất 6%/năm nhập gốc mỗi năm một lần có lãi suất thực tế đúng 6%. Cùng mức đó nhập gốc hằng tháng có lãi suất thực tế 6,17% mỗi năm.

Phần chênh lớn dần theo thời gian vì cách nhập lãi hằng tháng cộng tiền lãi vào gốc sớm hơn, và phần lãi đó tiếp tục được tính lãi ở các tháng sau. Với cùng lãi suất ghi theo năm và cùng thời gian gửi, cách nhập lãi hằng tháng luôn cho tổng tiền cao hơn cách nhập lãi mỗi năm một lần.

Sổ tiết kiệm có kỳ hạn thường nhập lãi vào gốc khi đến hạn chứ không phải mỗi tháng. Với sổ kỳ hạn 12 tháng tự động gia hạn cả gốc và lãi, cách tính gần với cột nhập lãi mỗi năm một lần, với điều kiện lãi suất giữ nguyên ở mỗi lần gia hạn.

Các con số trên chưa trừ thuế, phí và chưa tính trượt giá. Lãi suất, kỳ hạn và cách trả lãi khác nhau giữa các ngân hàng; người gửi xem trên biểu lãi suất và hợp đồng tiền gửi trước khi so sánh.