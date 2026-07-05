HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Google Maps sẽ chỉ tuyến đường nhanh nhất khi bạn tắt tính năng này

Nhật Hạ
|

Người dùng có thể tìm được quãng đường nhanh nhất khi tắt tính năng này trên Google Maps.

Nhiều người dùng ứng dụng Google Maps gần đây thường xuyên gặp phải tình trạng đến nơi muộn hơn dự kiến mà không rõ nguyên nhân.

Thực tế, hiện tượng này xảy ra do một thay đổi lớn trong thiết kế thuật toán định tuyến của Google. Ứng dụng này đã âm thầm cài đặt mặc định việc ưu tiên các lộ trình tiết kiệm nhiên liệu thay vì chọn con đường nhanh nhất. Thay đổi này đồng nghĩa với việc Google đang tự ý thay bạn đánh đổi thời gian di chuyển lấy mục đích giảm tiêu thụ xăng.

Thuật toán mới sẽ phân tích mô hình lái xe và địa hình để ưu tiên những tuyến đường có tốc độ ổn định và tối thiểu hóa việc phanh xe. Lộ trình thực tế có thể bắt bạn đi vòng qua khu vực ùn tắc hoặc né các lối lên đường cao tốc nhằm tránh việc tăng tốc đột ngột.

Tuy nhiên, giả định tiết kiệm nhiên liệu quan trọng hơn thời gian của Google lại hoàn toàn phản tác dụng đối với những người đi làm, tài xế giao hàng hoặc bất kỳ ai có chuyến đi gấp. Việc đi vòng để duy trì vận tốc ổn định có thể khiến bạn lãng phí thêm từ 10 đến 15 phút di chuyển vô ích.

Nếu ưu tiên hàng đầu luôn là đến đích càng nhanh càng tốt, bạn cần phải tắt cài đặt ẩn này để lấy lại lộ trình tối ưu. Bạn chỉ cần mở ứng dụng Google Maps, chạm vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên cùng bên phải và chọn mục Cài đặt.

Ảnh chụp màn hình

Tiếp theo, hãy lướt tìm phần 'Điều hướng', cuộn xuống mục 'Ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu' và gạt tắt tính năng này đi. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tự động áp dụng gợi ý đường đi nhanh nhất làm mặc định cho tất cả chuyến đi trong tương lai.

Đối với những người muốn giữ sự linh hoạt, vẫn có thể bật tính năng này và tiến hành chọn lựa thủ công theo từng trường hợp cụ thể. Trước khi nhấn nút bắt đầu điều hướng, hãy dành một chút thời gian để kiểm tra và so sánh thời gian đến nơi của tất cả các tuyến đường có sẵn.

Một lộ trình tiết kiệm xăng chỉ làm mất thêm 3 đến 5 phút cho quãng đường ngắn, nhưng số phút thất thoát sẽ nhân lên nhiều trong một chuyến đi dài 90 phút. Việc chủ động kiểm tra trước các lựa chọn sẽ giúp bạn tự quyết định điều gì là quan trọng nhất cho chuyến đi của mình.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Google Maps

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại