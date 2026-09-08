Google Maps sẽ chỉ đường chính xác nhất khi người dùng bật tính năng sau

Người dùng có thể giúp Google Maps định vị chính xác hơn, hạn chế tình trạng chỉ sai vị trí hoặc hướng di chuyển.

Google Maps là một trong những ứng dụng được sử dụng phổ biến để tìm đường, xác định vị trí và theo dõi lộ trình khi di chuyển.

Tuy nhiên, độ chính xác của ứng dụng không chỉ phụ thuộc vào dữ liệu bản đồ hay tín hiệu GPS mà còn chịu ảnh hưởng bởi cách điện thoại xác định vị trí.

Trong điều kiện ngoài trời, GPS thường cung cấp dữ liệu vị trí khá chính xác. Tuy nhiên, khi người dùng ở giữa những tòa nhà cao tầng, trong hầm gửi xe hoặc tại khu vực đông dân cư, tín hiệu vệ tinh có thể bị suy giảm. Khi đó, Google Maps phải kết hợp thêm dữ liệu từ mạng di động và Wi-Fi để ước tính vị trí.

Điều này có thể khiến vị trí hiển thị trên bản đồ bị lệch hoặc hướng di chuyển chưa thực sự chính xác. Người dùng có thể cải thiện tình trạng này bằng một số thiết lập ngay trên điện thoại.

Bật chế độ định vị chính xác cao

Một trong những thiết lập quan trọng là chế độ định vị chính xác cao. Khi được kích hoạt, điện thoại có thể kết hợp nhiều nguồn dữ liệu gồm GPS, Wi-Fi và mạng di động để xác định vị trí thay vì chỉ phụ thuộc vào một nguồn duy nhất.

Cách thiết lập có thể khác nhau tùy mẫu điện thoại và phiên bản hệ điều hành. Trên nhiều thiết bị Android, người dùng có thể mở Cài đặt, tìm đến Vị trí, sau đó lựa chọn Chế độ vị trí hoặc tùy chọn tương tự và bật chế độ Độ chính xác cao. (Ảnh chụp màn hình)

Việc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu đặc biệt hữu ích khi tín hiệu GPS không ổn định. Chẳng hạn, trong khu vực có nhiều công trình cao tầng, tín hiệu vệ tinh có thể bị che khuất hoặc phản xạ, trong khi dữ liệu từ Wi-Fi và mạng di động giúp thiết bị có thêm cơ sở để xác định vị trí.

Đổi lại, chế độ này có thể khiến mức tiêu thụ pin tăng nhẹ do điện thoại phải sử dụng đồng thời nhiều phương thức xác định vị trí.

Hiệu chỉnh la bàn để xác định hướng chính xác hơn

Bên cạnh vị trí, hướng di chuyển cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng Google Maps. Một chiếc điện thoại có la bàn chưa được hiệu chỉnh có thể khiến mũi tên chỉ hướng trên bản đồ bị lệch, đặc biệt khi người dùng đi bộ hoặc bắt đầu di chuyển từ một vị trí mới.

Google Maps cho phép người dùng hiệu chỉnh lại la bàn ngay trong ứng dụng. Để thực hiện, mở Google Maps, chạm vào biểu tượng chấm xanh thể hiện vị trí hiện tại, sau đó tìm tùy chọn Hiệu chỉnh la bàn.

Trên iPhone, người dùng có thể vào phần Cài đặt của máy và bật công tắc “Sử dụng hướng Bắc thực”. (Ảnh: DĐV)

Ở bước tiếp theo, người dùng thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình. Thông thường, điện thoại sẽ yêu cầu di chuyển thiết bị theo hình số 8 để cảm biến được hiệu chỉnh lại.

Sau khi hoàn tất, hướng di chuyển hiển thị trên bản đồ có thể chính xác hơn, qua đó giúp người dùng dễ xác định mình đang đi theo hướng nào và hạn chế tình trạng mũi tên chỉ sai phương hướng.

Một số cách khác để cải thiện trải nghiệm Google Maps

Ngoài hai thiết lập trên, người dùng cũng nên duy trì Google Maps ở phiên bản mới nhất. Các bản cập nhật có thể bao gồm những cải tiến liên quan đến tính năng định vị cũng như sửa lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.

Trong trường hợp di chuyển đến nơi có kết nối mạng không ổn định, người dùng có thể tải bản đồ ngoại tuyến của khu vực cần đến. Tuy nhiên, bản đồ ngoại tuyến không cung cấp đầy đủ các tính năng phụ thuộc vào dữ liệu thời gian thực, chẳng hạn thông tin giao thông hoặc khả năng tự động tính toán lại lộ trình theo tình hình thực tế.

Google Maps cũng có thể tận dụng camera trong một số tính năng định hướng dựa trên thực tế tăng cường. Khi cần xác định vị trí chính xác hơn, ứng dụng có thể yêu cầu người dùng hướng camera về các tòa nhà hoặc địa điểm xung quanh để nhận diện môi trường.

Nhìn chung, việc bật chế độ định vị chính xác cao và hiệu chỉnh la bàn không phải là những thao tác phức tạp nhưng có thể giúp Google Maps khai thác tốt hơn các cảm biến và nguồn dữ liệu có sẵn trên điện thoại. Với những người thường xuyên sử dụng ứng dụng để đi bộ, đi xe máy hoặc lái ô tô, đây là hai thiết lập đáng kiểm tra nếu thường gặp tình trạng định vị chậm hoặc chỉ sai hướng.