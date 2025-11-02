Google Hình Ảnh ra đời nhờ mỹ nhân này: Đẹp đến độ trùm giải trí theo đuổi bằng được, giờ nghe đến cái tên chán chả buồn nói

Không phải ngẫu nhiên mà Jennifer Lopez (J.Lo) được gọi là huyền thoại giải trí của Hollywood. Ở cô không chỉ có nhan sắc hay vũ đạo bốc lửa đốt cháy mọi sân khấu mà tai tiếng cũng chẳng thiếu. Đáng nói, giữa thời điểm Internet còn “sơ khai”, mỹ nhân này còn sở hữu hào quang đủ khiến cả thế giới phải chú ý, đến mức gã khổng lồ công nghệ là Google cũng phải thay đổi vì cô.

Jennifer Lopez được gọi là huyền thoại ở Hollywood

40 năm làm nghệ thuật - trở thành biểu tượng giải trí toàn cầu, là lý do để Google Hình Ảnh ra đời

Jennifer Lopez sinh năm 1969 tại thành phố New York, trong một gia đình Mỹ gốc Puerto Rico. Bước ra từ vũ đoàn Fly Girl của chương trình In Living Color , cô nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Hollywood vừa thành công ở cả âm nhạc, điện ảnh lẫn thời trang. Năm 1999, Jennifer Lopez phát hành album đầu tay On The 6 với loạt hit đình đám như If You Had My Love hay Let’s Get Loud , đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ Latin đầu tiên có album và phim cùng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard cùng lúc (album On The 6 và phim The Wedding Planner) , trở thành hiện tượng pop toàn cầu.

Cô từng có xuất thân là vũ công

Jennifer Lopez - If You Had My Love

Ở đỉnh cao sự nghiệp, những bản hit như Love Don’t Cost a Thing, Jenny From The Block, On The Floor hay Ain’t Your Mama đều trở thành huyền thoại trong văn hóa đại chúng, định hình hình ảnh “nữ hoàng Latin” táo bạo, quyến rũ và đầy năng lượng. Trong điện ảnh, cô cũng ghi dấu với hàng loạt vai diễn nổi bật như Selena (1997), The Cell (2000), Maid in Manhattan (2002) hay Hustlers (2019) - vai diễn mang về cho cô cơn mưa lời khen và nhiều đề cử danh giá.

Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull

Người đẹp cũng nổi bật ở mảng phim ảnh. Trong hình là tạo hình trong Selena (1997)

Dù được biết đến với hình ảnh quyến rũ, tài năng hay tai tiếng nhưng có 1 sự thật ít ai biết là Google Hình Ảnh - tính năng mà cả thế giới đang dùng hằng ngày - ra đời với lý do chính là vì Jennifer Lopez.

Năm 2000, tại lễ trao giải Grammy năm 2000, khi J.Lo bước lên thảm đỏ trong chiếc váy xanh lá xuyên thấu của Versace, Internet gần như “bùng nổ”. Cổ xẻ sâu, chất liệu sheer táo bạo và vibe nóng bỏng đặc trưng khiến hình ảnh Jennifer Lopez phủ sóng toàn cầu chỉ sau một đêm.

Jennifer Lopez và chiếc váy xanh gây rúng động truyền thông năm ấy

Cũng chính lúc đó, từ khóa “Jennifer Lopez green dress” - “Bộ váy xanh của Jennifer Lopez” trở thành thứ được tìm kiếm nhiều nhất lịch sử Google thời điểm ấy. Nhưng có một vấn đề: Google khi đó chưa hỗ trợ xem ảnh nên người dùng chỉ có thể đọc mô tả chứ không thấy được chiếc váy huyền thoại. Sự cố nhỏ này lại mở ra bước ngoặt lớn: hai nhà sáng lập Larry Page và Sergey Brin quyết định tạo ra một công cụ mới - Google Images, tức Google Hình ảnh - để mọi người có thể tìm ảnh trực tiếp.

"Bộ váy xanh của Jennifer Lopez” trở thành từ khóa được tìm kiếm ầm ầm

" Sau cùng, mọi người muốn nhiều hơn là chỉ văn bản. Điều này lần đầu tiên trở nên rõ ràng sau Lễ trao giải Grammy 2000, nơi Jennifer Lopez mặc một chiếc váy xanh lá cây, à, nó đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Vào thời điểm đó, đó là truy vấn tìm kiếm phổ biến nhất mà chúng tôi từng thấy. Nhưng chúng tôi không có cách nào chắc chắn để cung cấp cho người dùng chính xác những gì họ muốn: J.Lo mặc chiếc váy đó. Và thế là, Google Image Search đã ra đời ”, cựu CEO Google, ông Eric Schmidt, chia sẻ.

Google Hình Ảnh ra đời từ đây

Chỉ một năm sau, vào tháng 7/2001, Google Hình Ảnh chính thức ra mắt với 250 triệu hình ảnh. Còn một điều thú vị là Amber Valletta mới là người đầu tiên mặc thiết kế này trên sàn diễn Versace năm 1999. Nhưng phải đến khi J.Lo diện nó tại Grammy, chiếc váy mới thật sự trở thành biểu tượng thay đổi cả Internet và biến người đẹp gốc Latin thành huyền thoại thảm đỏ, “nàng thơ công nghệ” đúng nghĩa.

Chiếc váy nằm trong bộ sưu tập The Jungle Dress của thương hiệu đình đám Versace

Nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng: Yêu ông trùm giải trí Diddy, thái độ hách dịch bị ghét nhất showbiz

Trước khi trở thành lý do để Google Hình Ảnh tồn tại, Jennifer Lopez từng trải qua một trong những chuyện tình đình đám nhất làng giải trí với ông trùm hip-hop Sean Diddy Combs - nguyên nhân cho hôn nhân chóng vánh của cô với Ojani Noa. Năm 1999, J.Lo đang trên đà nổi tiếng sau vai diễn trong Selena và chuẩn bị bước chân mạnh mẽ vào âm nhạc, còn Diddy là cái tên quyền lực nhất giới rap Mỹ, nắm trong tay đế chế Bad Boy Records.

Cả hai từng là 1 cặp đôi rúng động showbiz

Theo nhiều nguồn tin, chính Diddy là người “tấn công” trước. Anh không ngại xuất hiện cùng J.Lo tại các sự kiện, thảm đỏ và luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông khi vừa đẹp đôi, vừa giàu có, vừa quyền lực. Trước những nghi vấn của chồng cũ, J.Lo cho hay Diddy đóng vai trò như một người cố vấn, giúp cô hoàn thiện kỹ năng âm nhạc và định hình phong cách.

Song, sau ánh đèn flash của paparazzi là một mối quan hệ đầy biến động. J.Lo mô tả khoảng thời gian đó là “crazy, heightened, tumultuous”, tức mọi thứ đều bùng nổ, cả tình yêu lẫn mâu thuẫn. Trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp showbiz còn từng nói: “Đó là lần đầu tiên tôi ở bên một người không chung thuỷ”.

Là một cuộc tình không lâu nhưng cũng tốn nhiều giấy mực

Bản thân Diddy sau này cũng thừa nhận lý do khiến chuyện tình này tan vỡ là vì anh “vẫn còn yêu Kim Porter” - người bạn gái lâu năm trước J.Lo. Những tin đồn về việc Diddy chưa dứt khoát với quá khứ khiến mối quan hệ giữa hai người dần căng thẳng. Đỉnh điểm của sóng gió là vụ nổ súng tại một hộp đêm ở New York vào cuối năm 1999 khiến Diddy bị bắt giữ và J.Lo cũng bị thẩm vấn. Dù được chứng minh vô tội, sự việc đã khiến hình ảnh của cả hai bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không lâu sau đó, vào đầu năm 2001, J.Lo xác nhận chia tay Diddy, khép lại một cuộc tình nhiều drama.

Cứ tưởng mối tình ồn ào giữa J.Lo và Diddy đã khép lại hoàn toàn, nhưng cái tên của ông trùm hip-hop lại một lần nữa bị gọi lên trong các cáo buộc liên quan đến đời sống. Một số nguồn tin và đơn kiện mới đây cho rằng những bê bối của Diddy có thể kéo dài từ thời kỳ ông còn ở đỉnh cao quyền lực - trùng với giai đoạn quen biết và hẹn hò cùng J.Lo. Dù nữ ca sĩ On The Floor chưa từng công khai bình luận về vụ việc, cư dân mạng vẫn không khỏi đặt câu hỏi: liệu J.Lo có từng là nạn nhân gián tiếp hay nhân chứng trong những năm tháng sóng gió ấy? Những tin đồn này khiến người ta nhìn lại mối quan hệ năm xưa giữa cô và Diddy với một góc nhìn hoàn toàn khác

Ly hôn chồng để đến với tình mới để rồi thị phi bủa vây

Suốt sự nghiệp của Jennifer Lopez, cô nàng từng có thời kỳ phát triển mạnh mẽ, vừa thành công về âm nhạc, vừa góp mặt trong hàng loạt tác phẩm điện ảnh nổi tiếng, chứng tỏ sự đa năng của mình. Nhưng nhắc lại một lần nữa, tai tiếng của tình cũ Diddy cũng không hề ít, càng flop càng lạm dụng chiêu trò khiến người khác ngán ngẩm.

Từng là biểu tượng toàn cầu của thập niên 2000 với On The Floor, Dance Again hay Ain’t Your Mama, nhưng ở tuổi 55, sau nhiều năm chững lại trong âm nhạc, J.Lo đang cố gắng tìm lại vị thế bằng loạt sản phẩm mới và các tour diễn, nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Những bản nhạc như Rebound hay Can’t Get Enough đều trôi qua lặng lẽ, tour diễn bị hủy do không bán nổi vé càng khiến người ta thêm chắc chắn thời hoàng kim của J.Lo dường như đã khép lại.

Jennifer Lopez - Can't Get Enough (feat. Latto)

Ngay cả cách làm việc có phần trịch thượng của mỹ nhân này cũng gây ngán ngẩm, thậm chí còn được miêu tả là “cơn ác mộng” của người làm việc cùng. Từ hậu trường sự kiện cho tới các buổi ghi hình, J.Lo bị không ít đồng nghiệp mô tả là khó chịu vô cùng khi hợp tác chung. Cô được cho là luôn xuất hiện cùng một ê-kíp trợ lý hùng hậu, từ người cầm gương, cầm nước cho đến cả người… giữ điện thoại và thường đưa ra những yêu cầu khắt khe với ban tổ chức mỗi khi tham gia sự kiện.

Truyền thông Hollywood từng nhắc đến việc cô đòi thay toàn bộ khăn trải bàn màu trắng vì “không hợp tông da”, hay yêu cầu cánh cửa phòng hậu trường phải mở đúng 10 phút trước khi cô bước vào. Nhiều đồng nghiệp cũng bóng gió rằng chị đẹp có xu hướng cư xử xa cách, chỉ muốn làm việc với người thuộc “đẳng cấp” tương đương.

Cách làm việc thượng đẳng khiến nhiều người ngán ngẩm

Tất nhiên, người hâm mộ J.Lo vẫn cho rằng với một ngôi sao ở tầm ảnh hưởng như cô, việc duy trì phong thái chuyên nghiệp và đặt tiêu chuẩn cao là điều dễ hiểu. Nhưng dù bênh hay chê, câu chuyện “nữ hoàng Latin” có thật sự là “diva khó ưa” hay chỉ là nạn nhân của định kiến giới showbiz vẫn luôn là đề tài khiến netizen tranh cãi mỗi khi cái tên Jennifer Lopez được nhắc đến.