Theo quan niệm dân gian, sau thời khắc giao thừa, những điều không may của năm cũ được khép lại, mở ra một khởi đầu mới hướng đến một năm hanh thông và tốt đẹp hơn. Vì vậy, người đầu tiên đến nhà chúc Tết hoặc mở hàng luôn được gia chủ đặc biệt coi trọng; với những gia đình làm ăn, kinh doanh, việc chọn người xông đất, mở hàng càng trở nên quan trọng.

Người xông đất, mở hàng đầu năm nếu hợp tuổi, hợp vía với gia chủ thường được xem là dấu hiệu báo trước một năm mới may mắn, tài lộc dồi dào, gia đạo an khang và cuộc sống sung túc. Ngược lại, nếu người đến chúc Tết, mở hàng đầu năm đang gặp vận hạn, xui rủi về công việc hay sức khỏe, gia chủ dễ sinh tâm lý lo lắng, cảm thấy năm mới khó được như ý.

Chuyên gia phong thủy Phùng Phương chia sẻ cách lựa chọn tuổi phù hợp để xông đất, mở hàng năm 2026 cho gia đình, dựa trên sự tương hợp về can chi, đồng thời kết hợp xem xét thêm một số yếu tố quan trọng khi chọn người xông đất, mở hàng.

6 tiêu chí chọn người xông đất, mở hàng

Có nhiều tiêu chí để chọn tuổi xông đất, mở hàng cho năm mới Bính Ngọ 2026, chúng ta có thể chọn tuổi hợp với tuổi của gia chủ qua một vài tiêu chí như:

Hợp tuổi: Người xông đất, mở hàng cần có địa chi thuộc Tam Hợp hoặc Nhị hợp, Thiên Can tương hợp (hoặc Bình Hòa) hay ngũ hành tương sinh hoặc tương trợ với gia chủ.

Về tài lộc: Người xông đất, mở hàng phải là người có thu nhập ổn định, lộc kinh doanh dồi dào, tài vận đang khởi phát càng tốt.

Về công việc, sự nghiệp: Những người được mời xông đất, mở hàng đang đà thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu là những người thành đạt, có danh tiếng địa vị thì càng may mắn.

Về tình cảm gia đạo: Người này nên có gia đạo hòa hợp, hạnh phúc. Tránh chọn người đang có tang sự hoặc người thân trong nhà đau ốm bệnh nặng.

Về sức khỏe: Người xông đất, mở hàng có sức khỏe tốt, tránh nhờ thai phụ hoặc người có bệnh mở hàng.

Về tính cách: Nên chọn người xông đất, mở hàng đầu năm có tính cách khoáng đạt, vui vẻ thì gia đình sẽ có được niềm vui, sự may mắn trong năm mới.

Kiêng kỵ chọn tuổi xông đất, mở hàng

Để việc xông đất được cát lợi và như ý, ta cần lưu ý một vài kiêng kỵ như sau:

Tránh chọn những người có năm tuổi xung khắc với mình (VD: Tý khắc Ngọ, Sửu khắc Mùi,…)

Người đến nhà đầu năm không nên là những người mà gia đình vừa gặp phải chuyện không vui, đạo đức không tốt, gia đình không êm ấm,…

Người có thân nhân mới qua đời nên kiêng kỵ tục lệ này.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!