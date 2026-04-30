Gọi đây là phim Trung Quốc dở nhất 20 năm qua không hề quá: Thành tích dưới đáy xã hội, kịch bản khó nuốt vô cùng

Theo Sina , ngày thứ hai bộ phim Tình Yêu Không Có Thần Thoại do Đường Yên và Triệu Hựu Đình đóng chính lên sóng kênh CCTV8 của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc nhưng rating ngày càng sụt giảm. Tập 1,2 của phim trung bình tỷ suất người xem đạt 1,5%, đã bị coi là một khởi đầu thất bại, nhưng sang đến tập 3-4, rating trung bình chỉ còn 1,3% khiến khán giả đặt câu hỏi: Bộ phim phải dở tới mức nào mới khiến khán giả bỏ đi hết như vậy.

Tình Yêu Không Có Thần Thoại vốn là một dự án lớn. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Người Đàn Bà Độc Thân của nhà văn nổi tiếng Diệc Thư. Tác phẩm của Diệc Thư khi lên màn ảnh rất thành công như Nửa Đời Trước Của Tôi, Câu Chuyện Hoa Hồng ... Nhưng tới Tình Yêu Không Có Thần Thoại lại có thành tích cực kỳ thảm hại.

Trong ngày đầu lên sóng trực tuyến, 4 tập đầu tiên thu về chỉ có 2,8 triệu lượt xem, trung bình chỉ khoảng 700.000 view/tập, chỉ chiếm chưa tới 2% tổng số lượt xem toàn thị trường. Đây có thể coi là mức mở màn thấp nhất trong 20 năm qua cho một dự án lớn được đánh giá ở mức S. Không những vậy, độ hot trên nền tảng trực tuyến cũng nhích từng chút một. Khán giả mỉa mai: Phim của hoa đán lứa 85 nhưng thành tích không bằng một ngôi sao trẻ sinh năm 2000.

Phim thất bại, Đường Yên bị chê kém cỏi

Trang Sina cho rằng thành tích của phim Tình Yêu Không Có Thần Thoại thấp chủ yếu do kịch bản phim kém thu hút. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về những người nam nữ độc thân, trong đó có một nhà sản xuất tài năng giàu có là Lâm Triển Kiều (Đường Yên thủ vai) và nhà văn mạng Hà Hàn (Triệu Hựu Đình đóng). Cả hai từng có những phút giây mặn nồng, nhưng sau đó liên tục tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi.

Khán giả cảm thấy đau đầu khi các nhân vật liên tục tranh cãi, giọng nữ chính bị chói khó nghe. Những tập phim đầu bị đánh giá là thiếu tính thực tế, phủ đầy màu sắc "giả văn nghệ", từ cách kể chuyện đến nhịp phim đều mang cảm giác chậm rãi, nặng tính biểu đạt, các nhân vật trò chuyện với nhau một cách khuôn sáo thiếu sức sống.

Đường Yên và Triệu Hựu Đình không hợp nhau

Phim tập trung khai thác sự đau đớn nội tâm theo kiểu trừu tượng, khiến người xem cảm thấy tình tiết lê thê. Theo Sina, hiện tại khán giả yêu thích các bộ phim có nhiều nội dung nhịp phim nhanh, nhiều diễn biến hơn là dạng phim nửa văn nghệ như Tình Yêu Không Có Thần Thoại. Vì vậy, sẽ có những khán giả cảm thấy tác phẩm đáng xem, nhưng phần lớn công chúng cho rằng đây là một bộ phim "không ốm mà rên", các nhân vật chỉ vây quanh tình yêu và tranh cãi những vấn đề thiếu thực tế.

Mái tóc giả của Đường Yên bị chê

Diễn xuất của cô gây khó chịu

Bên cạnh đó, Đường Yên còn bị chê đội tóc giả xấu, diễn xuất một màu. Sina cho biết, trước Tình Yêu Không Có Thần Thoại, Đường Yên đã có hai bộ phim thất bại là Niệm Vô Song và Nhân Chi Sơ. Nữ diễn viên bị đánh giá đang loay hoay trong việc tìm hướng đi cho sự nghiệp, không đủ sức gánh vác bộ phim, trong khi khán giả thiếu sự kiên nhẫn với cô.

Một số bình luận của người xem về phim:

- Mái tóc giả của Đường Yên gây khó chịu quá

- Giọng thoại của Đường Yên chói tai như đinh cà trên tấm sắt

- Hai diễn viên chính diễn xuất không ăn ý. Các nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu lại hành xử như những đứa trẻ ba tuổi.

- Một bộ phim truyền hình thiếu thực tế, cường điệu, hoàn toàn thiếu trải nghiệm sống đương đại

- Khán giả đã làm gì sai mà phải xem bộ phim này

- Xem phim mà quá buồn ngủ vì các nhân vật không ốm mà rên, chỉ chìm đắm trong nỗi đau tình yêu

- Bộ phim này là một thảm họa đúng nghĩa, tràn ngập sự cường điệu và giả tạo

- Diễn xuất và cách thoại của Đường Yên vẫn như thường lệ, thiếu đột phá và vẫn ồn ào như mọi khi.

- Phim xây dựng nhân vật rất sáo rỗng và rập khuôn, cốt truyện thì dễ đoán.