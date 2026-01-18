Một vụ nổ bưu kiện đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 11/1 vừa qua. Theo hình ảnh từ camera giám sát, ngay khi một người đàn ông cố gắng mở bưu kiện tại quầy lễ tân ở sảnh, bưu kiện đã lập tức phát nổ. Khói đỏ và lửa bao trùm ba người có mặt tại hiện trường, lực nổ mạnh đến mức làm bay các tài liệu trên quầy và khiến các mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp sàn nhà.

Khoảnh khắc bưu kiện nổ tung

Tờ The Sun đưa tin, vụ việc xảy ra tại quận Zeytinburnu, Istanbul. Một nhân viên giao hàng đã mang bưu kiện nghi vấn đến hiện trường, và nhân viên lễ tân lập tức thông báo cho người nhận xuống sảnh lấy hàng. Tuy nhiên, do trên bưu kiện không có bất kỳ biểu tượng công ty nào, cả nhân viên lễ tân và người nhận đều cảm thấy nghi ngờ.

Không ngờ rằng khi người đàn ông vừa thử tháo bưu kiện ra, một vụ nổ đã xảy ra mà không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, để lại nhiều vết cháy đen tại hiện trường. Theo đoạn video, sau vụ nổ, người đàn ông tháo bưu kiện đã phải ôm mũi và miệng tháo chạy lùi lại phía sau.

Sau sự cố, lực lượng bảo vệ tòa nhà đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp an ninh để đảm bảo sơ tán mọi người càng sớm càng tốt. Cảnh sát, cứu hỏa và nhân viên y tế cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hai nhân viên đã được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện, trong đó có một người bị thương ở mắt. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ nổ này, tuy nhiên nguyên nhân và cách thức bưu kiện phát nổ vẫn đang chờ được làm rõ.

Nguồn: The Sun