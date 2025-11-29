Giữa đà hồi phục của cổ phiếu NVL, vợ Chủ tịch Novaland bán ra 2,3 triệu đơn vị, thu về hơn 23 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã chứng khoán: NVL) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ. Cụ thể, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Novaland, đã báo cáo bán thành công 2.311.400 cổ phiếu NVL trong tổng số 17.274.200 cổ phiếu đã đăng ký. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 26/11/2025.

Như vậy, bà Sương chỉ hoàn tất bán khoảng 13,4% lượng cổ phiếu dự kiến. Lý do được đưa ra cho việc không thực hiện hết số lượng đăng ký là do thay đổi kế hoạch. Sau giao dịch, vợ Chủ tịch Novaland giảm sở hữu từ 50,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,468%) xuống còn hơn 48,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,355% vốn điều lệ. Tính theo mệnh giá, giá trị giao dịch lần này đạt hơn 23 tỷ đồng.

Động thái của bà Sương diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ đông liên quan đến gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn liên tục có xu hướng giảm tỷ lệ sở hữu từ đầu năm 2025 đến nay. Trước đó vào cuối tháng 10/2025, CTCP Diamond Properties cũng đăng ký bán 2,1 triệu cổ phiếu NVL nhưng không thực hiện được.

Thống kê cho thấy từ đầu năm, nhóm cổ đông này đã thực hiện khoảng 10 đợt bán ra với khối lượng hàng chục triệu đơn vị, bao gồm các giao dịch lớn của NovaGroup, Diamond Properties và các con của ông Nhơn là bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh và ông Bùi Cao Nhật Quân. Đáng chú ý, chưa có giao dịch mua vào nào được ghi nhận từ nhóm này trong năm nay.

Trên thị trường, thị giá NVL đang có sự hồi phục sau khi giảm sâu về vùng 12.000 đồng/cp hồi đầu tháng 11. Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu này dao động quanh mức 14.800 đồng/cp, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh 19.000 đồng hồi tháng 8.

Diễn biến bán ra của cổ đông nội bộ diễn ra trái chiều với những thông tin tích cực về tháo gỡ pháp lý dự án mà doanh nghiệp này vừa đón nhận. Mới đây, dự án Khu dân cư Nam Rạch Chiếc quy mô 30,1ha (tên thương mại Lakeview City) đã được chốt phương án giá đất.

Sự kiện này mở ra cơ hội để Novaland hoàn nhập khoản trích lập dự phòng lên tới 4.369 tỷ đồng đã thực hiện năm 2024, qua đó có thể cải thiện đáng kể bức tranh tài chính. Song song đó, dự án Orchard Garden cũng đang được rà soát để xác định nghĩa vụ tài chính, tạo tiền đề cấp giấy chứng nhận cho hàng trăm sản phẩm officetel.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng đáng chú ý nhất nằm ở lợi nhuận gộp khi chỉ tiêu này đảo chiều ngoạn mục, đạt hơn 1.905 tỷ đồng so với mức âm 1.858 tỷ đồng của cùng kỳ 2024.

Tuy nhiên, gánh nặng chi phí tài chính lên tới hơn 3.200 tỷ đồng đã bào mòn thành quả kinh doanh, khiến Tập đoàn báo lỗ sau thuế hơn 1.819 tỷ đồng. Dù vậy, con số này đã giảm đáng kể so với mức lỗ khổng lồ 4.377 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm ngoái, cho thấy những nỗ lực tái cấu trúc đang dần phát huy tác dụng.