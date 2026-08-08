Giọt nước mắt gây phẫn nộ của người mẹ sát hại con, dựng hiện trường giả để trục lợi 4,2 tỉ đồng bảo hiểm

Với hành vi sát hại con 5 tuổi để chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Tô Thị Ty Na bị tuyên phạm tội giết người và gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Ngày 6/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Thị Ty Na (45 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) về các tội Giết người và Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Sau thời gian xét xử, HĐXX tuyên phạt Tô Thị Ty Na tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Bị cáo Tô Thị Ty Na tại phiên tòa. Ảnh: Tiền phong

Kết thúc phiên tòa, bị cáo được lực lượng chức năng dẫn giải ra xe để trở về trại giam. Khi bước đến cửa xe chuyên dụng, Tô Thị Ty Na nhiều lần ngoái đầu nhìn về phía người thân, liên tục vẫy tay rồi bật khóc nức nở.

Những giọt nước mắt của Tô Thị Ty Na khi bị dẫn giải rời tòa được xem là sự ân hận muộn màng sau khi bản án tù chung thân được tuyên. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy càng khiến nhiều người bức xúc và khó hiểu khi hành vi của đối tượng được cơ quan tố tụng xác định là đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ án khiến dư luận bàng hoàng bởi nạn nhân chính là con ruột của bị cáo. Hành vi tước đoạt sinh mạng người thân vì động cơ trục lợi bảo hiểm đã gây phẫn nộ trong xã hội, để lại nỗi ám ảnh và sự day dứt với nhiều người theo dõi vụ việc.

Báo VOV dẫn nguồn cáo trạng cho biết, Tô Thị Ty Na từng mang tiền án về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2008. Năm 2020, chồng qua đời, Na một mình nuôi 4 người con. Dù không có việc làm và thu nhập ổn định, bị cáo vẫn nảy sinh ý định mua hàng loạt bảo hiểm nhân thọ cho các con nhằm mục đích trục lợi.

Cụ thể, Na đã mua 7 hợp đồng bảo hiểm cho 4 người con với tổng phí đóng hằng năm lên tới hơn 100 triệu đồng và đều đứng tên người thụ hưởng. Trong đó, riêng cháu N.V.H. (sinh năm 2017) được mẹ mua cho 2 hợp đồng.

Tối ngày 2/1/2023, Na bẻ hướng camera an ninh tại nhà quay vào tường. Sau đó, bị cáo gọi cháu H. xuống nhà vệ sinh và nhẫn tâm ra tay sát hại chính con đẻ của mình. Nhằm che giấu tội ác và hoàn thiện thủ tục nhận tiền bảo hiểm, Na ngụy tạo hiện trường giả con bị ngạt nước trong xô. Bị cáo cẩn thận thay quần áo, dùng máy sấy làm khô người nạn nhân rồi vào phòng nằm giả vờ ngủ.

Đến khoảng 22h06 cùng ngày, con gái lớn của Na đi làm về mới tá hỏa phát hiện em trai đã tử vong. Với lý do con bị tai nạn ngạt nước, Na đã lập hồ sơ yêu cầu hai doanh nghiệp bảo hiểm chi trả số tiền hơn 4,1 tỷ đồng và dùng toàn bộ vào mục đích cá nhân.

Cái chết tức tưởi của cháu H. đã khiến bà Nguyễn Thị Bích Tâm (cô ruột nạn nhân) sinh nghi. Kiểm tra lại camera, bà Tâm phát hiện ống kính đã bị chỉnh hướng ngay trước thời điểm xảy ra vụ việc nên lập tức trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Đà Nẵng.

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định: Cháu H. cao 124cm, nặng 23kg, hoàn toàn không thể tự gây ra tình trạng ngạt nước trong chiếc xô nhựa chỉ cao 63cm và có đường kính miệng 56cm. Thêm vào đó, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương do ngoại lực tác động. Từ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an khẳng định cháu H. tử vong do bị sát hại chứ không phải tai nạn.

Đáng chú ý, bà Tâm còn cung cấp thêm thông tin: Vào năm 2021, một người con khác của Na (sinh năm 2018) cũng tử vong với tư thế cắm đầu vào xô nước trong nhà vệ sinh y hệt cháu H. Sau cái chết này, Na đã được công ty bảo hiểm chi trả hơn 2 tỷ đồng. Đối với vụ việc có dấu hiệu tương đồng này, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu cơ quan điều tra tách hồ sơ thành một vụ án riêng để tiếp tục làm rõ, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đối diện với những chứng cứ, Tô Thị Ty Na vẫn chối cãi. Bị cáo chỉ khai nhận một phần sự việc rồi ngụy biện: "Lâu quá bị cáo không nhớ". Nói lời sau cùng, Na vẫn phủ nhận hành vi giết người và xin HĐXX xem xét để sớm được trở về.

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả giám định và quá trình tranh tụng công khai, HĐXX khẳng định đã có đủ cơ sở pháp lý để kết luận hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của Tô Thị Ty Na. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Tô Thị Ty Na tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.