Giọt nước mắt cay đắng của nam diễn viên có con gặp khuyết tật hiếm, bị bắt nạt ở trường

Nam diễn viên Kwon Oh Joong đã khiến khán giả xúc động rơi nước mắt khi bày tỏ tình yêu thương sâu sắc dành cho con trai mình, người đang mắc một căn bệnh hiếm gặp và không thể chữa khỏi. Trong tập phát sóng ngày 29/4 của chương trình Hwang Shin Hye's Let's Live Together trên kênh KBS1, Kwon Oh Joong - người nổi tiếng trong làng giải trí với hình ảnh người chồng tận tụy và người cha yêu thương con cái - đã có những giây phút thư giãn tại một ngôi làng quê yên bình.

Trong chương trình, Kwon Oh Joong đã hội ngộ với Hwang Shin Hye, người mà anh từng đóng vai anh em ruột trong bộ phim Soulmates cách đây 22 năm, tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Hwang Shin Hye bày tỏ lòng biết ơn, nói rằng " Kwon Oh Joong là người mà tôi không bao giờ quên ", vì anh đã ở bên cạnh cô tại nhà tang lễ cho đến những giây phút cuối cùng khi cô mất cha.

Kwon Oh Joong hội ngộ với Hwang Shin Hye trên sóng truyền hình. Ảnh: Naver

Kwon Oh Joong cũng hồi tưởng về những năm đầu hôn nhân với người vợ hơn anh 6 tuổi, và khoảng thời gian anh dành để điều chỉnh sự nghiệp diễn xuất để tập trung vào gia đình. " Để giải quyết những khó khăn trong gia đình, tôi đã tập trung hoàn toàn vào việc dành thời gian cho gia đình trong một thời gian " - anh nói, thể hiện triết lý "gia đình là trên hết" không thay đổi của mình. Nam diễn viên khiến mọi người bất ngờ khi tiết lộ xuất thân không ngờ tới của mình: một chuyên gia Kung Fu, người chiến thắng cuộc thi nhảy quốc gia và là người đóng góp vào phần biên đạo cho nhóm nhạc đời đầu Seo Taiji and Boys.

Không khí trở nên trầm lắng khi cuộc trò chuyện chuyển sang con trai của nam diễn viên. Kwon Oh Joong chia sẻ những thông tin cập nhật về con trai mình, người mắc một chứng khuyết tật phát triển hiếm gặp đến mức hầu như không có tên gọi. Căn bệnh này mới chỉ được phát hiện trên toàn thế giới từ năm 2014, và Kwon Oh Joong biết về nó năm 2018. Con trai anh là trường hợp đầu tiên ở Hàn Quốc, và vì chỉ có khoảng 10 người trên toàn thế giới mắc bệnh này, nên việc tìm ra phương pháp chữa trị không hề dễ dàng.

Anh không giấu được niềm tự hào của một người cha, khi chia sẻ tin vui rằng tài năng nghệ thuật của con trai anh gần đây đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Dù cậu bé bị khuyết tật, nhưng vẽ tranh rất đẹp, đã có người mua và thậm chí nhận được lời mời tham gia triển lãm ở nước ngoài.

Căn bệnh con trai nam diễn viên mắc phải hiếm đến mức không có tên gọi. Ảnh: Naver

Tuy nhiên, cuối cùng tài tử 55 tuổi đã rưng rưng nước mắt khi nhớ lại quá khứ đau thương của con trai mình. Vì bị khuyết tật, cậu bé đã bị bạo lực học đường nghiêm trọng trong suốt thời cắp sách đến trường: "Con trai tôi đã vào trường trung học, nhưng nó nói rằng nó không muốn đi học. Nó nói rằng có người đã đánh vào bụng nó. Cuối cùng, tôi đã đi gặp thằng bé đó và nó nói nó chỉ muốn chơi với con trai tôi. Tôi về nhà và mắng con trai mình". Tuy nhiên 1 ngày nọ, anh nhận được cuộc điện thoại và khi đến trường, con trai anh bị chảy máu ở cổ. Hóa ra cậu bé bị bắt nạt suốt 1 năm, Những học sinh cá biệt giả vờ thân thiện nhưng khi con trai diễn viên vào nhà vệ sinh, chúng sẽ đi theo và đánh đập cậu bé.

Kwon Oh Joong chia sẻ: "Học sinh cầm đầu đã chuyển trường, nhưng điều tồi tệ là nếu chúng tự nguyện chuyển trường thì việc đó không được ghi vào hồ sơ học sinh. Bốn học sinh còn lại chỉ bị chuyển lớp". Ban đầu, chúng không chịu chuyển lớp và còn dùng thân phận vị thành niên để đe dọa nam diễn viên.

Kwon Oh Joong bật khóc, chia sẻ ước muốn khiêm nhường nhưng tuyệt vọng của mình: "Bạo lực học đường không chỉ giết chết đứa trẻ mà còn cả cha mẹ. Nếu tôi có một điều ước, vì vợ chồng tôi ngày càng già đi, tôi mong chúng tôi chỉ có thể ra đi sau khi thấy con trai khỏe mạnh và sống một cuộc sống bình thường". Các thành viên còn lại trong đoàn làm phim cũng đồng cảm với nỗi đau của anh, cùng rơi nước mắt và bày tỏ sự ủng hộ chân thành.

Anh bật khóc khi nhắc lại chuyện con trai bị bạo lực học đường. Ảnh: Naver

Câu chuyện của nam diễn viên nhanh chóng chạm đến trái tim khán giả. Kwon Oh Joong sinh năm 1971, là một trong những nam diễn viên thực lực và đầy màu sắc của màn ảnh Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng biến hóa linh hoạt giữa các vai diễn từ hài hước, dí dỏm đến chính kịch đầy chiều sâu. Anh không chỉ được khán giả yêu mến qua tài năng diễn xuất mà còn bởi nhân cách vàng và sự tận tụy hiếm có dành cho gia đình.

Kwon Oh Joong trở thành cái tên quen thuộc với mọi gia đình nhờ vai diễn trong siêu phẩm sitcom Soonpoong Clinic (Bệnh viện phụ sản Soonpoong) . Lối diễn tự nhiên, duyên dáng và có chút "tưng tửng" đã giúp anh khẳng định vị thế riêng trong mảng hài kịch. Không dừng lại ở mảng hài, anh chứng minh thực lực qua nhiều tác phẩm truyền hình đình đám như Empress Ki (Hoàng hậu Ki) , The King and I , và Gourmet . Dù là vai chính hay vai phụ, anh luôn biết cách để lại dấu ấn riêng biệt. Với tính cách thẳng thắn, hài hước và có phần "mặn mòi", Kwon Oh Joong còn là gương mặt được yêu thích trong các chương trình thực tế, nơi anh không ngần ngại chia sẻ những quan điểm sống thú vị và đầy thực tế.

Điều khiến công chúng trân trọng nhất ở Kwon Oh Joong chính là tình yêu vô bờ bến dành cho vợ và con trai. Anh nổi tiếng là "ông chồng cuồng vợ" và là một người cha vĩ đại: "Tôi không coi mình là một ngôi sao, tôi chỉ là một người cha muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho con mình" . Anh từng tạm gác lại nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp để dành thời gian chăm sóc con trai mắc một hội chứng khuyết tật hiếm gặp. Sự kiên trì và lạc quan của anh trong hành trình cùng con trưởng thành đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Kwon Oh Joong là gương mặt quen thuộc với "mọt phim" Hàn. Ảnh: Naver

Nguồn: Allkpop