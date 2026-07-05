Giới trẻ miền Trung thi nhau khoe phiên bản AI độc lạ, hè năm nay có gì đặc biệt?

Ảnh chân dung theo phong cách điện ảnh, nhân vật hoạt hình đến những video cá nhân hóa, AI đang trở thành một “máy” tạo niềm vui trong đời sống số của giới trẻ.

AI đang trở thành chất liệu mới trong những cuộc vui của giới trẻ miền Trung

Lướt mạng xã hội những ngày gần đây, không khó để bắt gặp loạt nội dung sáng tạo bằng AI phủ sóng dưới nhiều hình thức. Từ những video biến hình ngầu đét đến các nội dung cá nhân hóa hài hước, AI nhanh chóng trở thành chủ đề được giới trẻ hào hứng chia sẻ và bàn tán sôi nổi.

Những nội dung được tạo bằng AI luôn thu hút người trẻ nhờ sự sáng tạo, mới lạ và khả năng cá nhân hóa cao (Hình ảnh có ứng dụng AI).

Gọi tên lên kèo với công nghệ "AI" Twist sáng tạo

Khi cái tên không còn chỉ để xưng hô, mà trở thành tín hiệu để hội bạn gọi nhau nhập cuộc, chuyền tay những lời rủ rê và mở ra những cuộc vui không cần hẹn trước. Bắt sóng tinh thần đó, hè này Huda Ice Twist mang đến thử thách "VUA CHUỖI KÈO" với cú "Twist" đầy thú vị: biến mỗi tin nhắn mời tham gia thử thách thành một lời gài kèo đi nhậu cực khéo, khiến ngay cả đứa bạn thường xuyên bị gắn mác "thánh bùng kèo" cũng khó lòng từ chối lời mời nhập cuộc.

Không chỉ tạo ra những video AI cá nhân hóa đầy thú vị, thử thách "Vua chuỗi kèo" này là trợ thủ đắc lực để những "đầu tàu cuộc vui" lên kèo rủ rê hội bạn tham gia cuộc vui dễ hơn bao giờ hết, giữ cho chuỗi cuộc vui mùa hè cứ thế nối dài.

Hình ảnh có ứng dụng AI

Chỉ với những tấm ảnh cá nhân và tên, AI sẽ tự động tạo ra những video cá nhân hóa cực ngầu. Chính sự xuất hiện của gương mặt quen thuộc trong một kịch bản bất ngờ khiến nhiều bạn trẻ thích thú chia sẻ thành phẩm lên mạng xã hội và gọi tên hội bạn cùng nhập cuộc.

Mùa hè này, gọi tên hội bạn và tiếp tục nối dài những cuộc vui cùng Huda Ice Twist. (Hình ảnh có ứng dụng AI)

Đồng hành cùng những khoảnh lên kèo của các bạn trẻ miền Trung, Huda Ice Twist luôn là lựa chọn chuẩn gu nhất hè này. Thiết kế trẻ trung, vị bia sảng khoái dễ uống hòa quyện với hương chanh miền Trung đặc trưng, phù hợp với những cuộc vui kéo dài từ tăng 1, sang tăng 2, đến tăng 3,... như chính tinh thần "cho cuộc vui nối dài" mà Huda Ice Twist mong muốn mang đến cho người trẻ khắp miền Trung.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Huda thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

Địa chỉ: Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam.

Khuyến cáo: Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.