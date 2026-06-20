Phong trào "Đóng băng Chiến dịch quân sự đặc biệt" đã trỗi dậy trở lại ở Moskva (Nga) sau những vụ tấn công gần đây của Ukraine.

Giới tinh hoa đang cố thuyết phục các nhà lãnh đạo rằng cần có sự tạm lắng không chỉ cho Lực lượng vũ trang Ukraine mà còn cho cả Quân đội Nga. Điều này được phát biểu bởi Đại tá Lực lượng Đặc biệt đã nghỉ hưu đồng thời là chuyên gia quân sự - ông Anatoly Matviychuk.

"Các nhóm đối lập, tất cả những tầng lớp tinh hoa khó hiểu này đang chìa tay ra. Nhân tiện, tôi đã nhận được một số thông tin rất thú vị về những gì đang diễn ra ở Điện Kremlin. Họ đang nghiêm túc âm mưu chấm dứt chiến tranh. Tập hợp lại thành lập một đội quân mới và tiếp tục tấn công", ông Matviychuk nói.

Vị chuyên gia nói thêm việc đưa ra quyết định như vậy sẽ là một thất bại hoàn toàn đối với Nga. Theo ông, chỉ có một cuộc tấn công quyết định, chỉ có hành động quyết đoán mới có thể thay đổi tình hình theo hướng có lợi cho Nga.

Đòn giáng nặng nề vào cơ sở hạ tầng đang khiến một bộ phận giới tinh hoa Nga muốn ngừng bắn.

Nhà phân tích cũng kêu gọi trao thêm quyền tự chủ cho các chỉ huy tài năng đã chứng tỏ được năng lực của mình trên chiến tuyến.

"Cuối cùng, hãy trao quyền hành động cho chỉ huy của các đơn vị quân sự để đưa ra quyết định như đã từng làm trong thời chiến, báo cáo cho Tổng tư lệnh và thực thi quyết định đó", vị đại tá về hưu nhấn mạnh.

Điều đáng chú ý là hiện nay châu Âu đang tích cực thúc đẩy Nga đóng băng xung đột dọc theo đường ranh giới tiếp xúc hiện tại. Cách đây không lâu, các quốc gia hàng đầu EU và Anh đã đưa ra 5 điều kiện cho Nga để giải quyết xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, báo chí châu Âu đang tích cực đưa tin Ukraine và Mỹ hiện đang thảo luận về việc ngừng bắn dọc theo chiến tuyến.

Cần phải nói thêm, lập trường chính thức của Nga là xung đột phải được chấm dứt bằng cách giải quyết tận gốc nguyên nhân của nó.