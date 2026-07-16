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Giới siêu giàu xem World Cup xa xỉ như thế nào?

Bằng Lăng/VTC News
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Giới siêu giàu có những cách trải nghiệm World Cup xa xỉ mà người thường không dám mơ.

Hưởng thụ kỳ nghỉ với gói dịch vụ siêu đắt

Theo các công ty du lịch hạng sang quốc tế, nhu cầu mua các gói World Cup cao cấp tăng mạnh ngay trước thềm giải đấu.

Những gói dịch vụ này đã bao gồm vé VIP ở vị trí đẹp nhất sân vận động, chuyên cơ riêng, đội ngũ an ninh, quản gia cá nhân, dịch vụ trực thăng đưa đón và quyền tiếp cận các khu vực dành riêng cho khách đặc biệt. Một số công ty còn bán gói trải nghiệm tới hàng triệu USD.

Giới siêu giàu xem World Cup xa xỉ như thế nào? - Ảnh 1.

Khách sạn The Mark tung gói trải nghiệm World Cup 1 triệu USD. (Ảnh: Hotel Restaurant Magazine)

Chẳng hạn, khách sạn The Mark tại New York (Mỹ) tung ra gói trải nghiệm World Cup có 1-0-2 trị giá 1 triệu USD. Khách hàng được lưu trú trong căn penthouse nổi tiếng từ 16/7 - 21/7, di chuyển bằng trực thăng và sở hữu vé VIP theo dõi trận chung kết.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, khách sẽ trở lại The Mark để tận hưởng một buổi tối bế mạc khó quên, lơ lửng trên cao so với đại lộ Madison, và cảm nhận New York hoàn toàn thuộc về mình.

Các đơn vị chuyên phục vụ giới siêu giàu cho biết, một chuyến đi xem World Cup có thể tiêu tốn hàng trăm nghìn USD và còn tăng cao hơn nữa khi bao gồm khách sạn hạng sang, chuyên cơ riêng hay trải nghiệm cá nhân khác...

Nicole Janoff - người đứng đầu bộ phận du lịch nghỉ dưỡng của Magma Global - cho biết, nhiều khách hàng siêu giàu coi các trận đấu là điểm nhấn của những kỳ nghỉ kéo dài từ 2 đến 3 tuần.

Các gia đình giàu có sẵn sàng chi từ 250.000 - 500.000 USD cho chuyến đi kéo dài 5 đêm. Khoảng thời gian giữa các trận đấu thường được lấp đầy bằng kỳ nghỉ sang trọng khác, như từ Los Angeles đến vùng sản xuất rượu vang Napa Valley hoặc từ Dallas đến các bãi biển của Cabo San Lucas, hay hành trình khám phá dãy Rocky Mountains.

The St. Regis Bal Harbour Resort tại Miami cung cấp gói dịch vụ trị giá 187.000 USD, bao gồm lưu trú tại phòng tổng thống, đưa đón riêng tới trận đấu World Cup, du ngoạn bằng du thuyền, trị liệu spa, ẩm thực cao cấp và quản gia riêng.

Đến sân bằng chuyên cơ riêng

Để tránh phải xếp hàng tại sân bay và các chuyến bay thương mại đông đúc, nhiều du khách giàu có lựa chọn dịch vụ hàng không tư nhân.

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Nhà giàu xem World Cup bằng chuyên cơ riêng. (Ảnh: Remezcla)

Theo Kolin Jones - Giám đốc điều hành Amalfi Jets - Los Angeles là điểm đến được yêu cầu nhiều nhất đối với các chuyến bay thuê riêng. Giá thuê chuyên cơ từ khoảng 6.950 USD mỗi giờ bay, trong khi giá trị trung bình mỗi hợp đồng khoảng 47.000 USD. Các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương từ châu Âu sang Mỹ có chi phí trung bình khoảng 165.000 USD.

Với mức chi phí này, hành khách được tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối. Nhiều khách hàng còn yêu cầu trang trí khoang máy bay theo màu sắc đội tuyển yêu thích, quà lưu niệm đội tuyển, thực đơn cao cấp và champagne phục vụ trên máy bay.

Không ít người còn thuê limousine và tài xế riêng trong suốt kỳ nghỉ. Chi phí có thể lên tới hàng chục nghìn USD.

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