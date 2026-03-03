Theo trang tin Semafor, giới tinh hoa sinh sống tại Dubai và Abu Dhabi đã nhanh chóng liên hệ các công ty an ninh tư nhân nhằm tìm phương án rời đi sau các đợt tấn công liên tiếp của Mỹ và Israel vào cuối tuần trước.

Alexandra Vavilova, một du khách người Nga đang nghỉ tại Dubai, cho biết cô đã kịp đặt được một trong những tấm vé cuối cùng cho chuyến bay từ Muscat đến Colombo. Khi các tuyến bay tại UAE bị gián đoạn, Muscat nhanh chóng trở thành điểm trung chuyển quan trọng.

Nhu cầu đột biến khiến giá thuê chuyên cơ riêng leo thang. Nhiều người sẵn sàng chi hàng trăm nghìn USD, thậm chí lái xe suốt 10 giờ tới Saudi Arabia để tiếp tục thuê máy bay riêng sang châu Âu.

Dubai rung chuyển, giá thuê chuyên cơ tăng vọt

Chia sẻ với The Guardian, công ty môi giới máy bay tư nhân JetVip cho biết một chuyến bay đến Istanbul bằng dòng phản lực nhỏ của Nextant Aerospace hiện có giá khoảng 85.000 euro (hơn 2,6 tỷ đồng), cao gấp ba lần mức thông thường.

Trong khi đó, giá mỗi chỗ trên các chuyến thuê riêng đến Moscow cũng lên tới khoảng 20.000 euro (khoảng 614 triệu đồng)/người.

Các công ty hàng không tư nhân cho biết họ gặp khó khăn trong việc điều động đội bay giữa bối cảnh an ninh bất ổn. Đại diện hãng thuê chuyến AlbaJet (Áo) nhận định khả năng cung ứng hiện “cực kỳ hạn chế”, với giá các chuyến bay sang châu Âu dao động quanh mức 90.000 euro (hơn 2,7 tỷ đồng). Nhiều nhà khai thác từ chối thực hiện chuyến bay do yêu cầu bảo hiểm và quyết định từ chủ sở hữu, khiến nguồn cung càng thêm khan hiếm.

Ông Ameerh Naran, Giám đốc điều hành công ty môi giới máy bay tư nhân Vimana Private cho biết chi phí thuê chuyên cơ riêng từ Riyadh đến châu Âu có thể lên tới 350.000 USD (hơn 9,1 tỷ đồng) mỗi chuyến.

Theo ông Ian McCaul, đại diện công ty an ninh Alma Risk có trụ sở tại United Kingdom, đơn vị này đã tiếp nhận hàng loạt yêu cầu từ các gia đình, doanh nhân và lãnh đạo tập đoàn tài chính toàn cầu đang lưu trú tại khu vực do lo ngại an toàn và áp lực công việc.