Giới siêu giàu chăm tích lũy tài sản, mỗi ngày thế giới thêm 1 tỷ phú mới

Theo Forbes , sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), hàng loạt thương vụ IPO quy mô lớn cùng đà tăng phi mã của cổ phiếu công nghệ trong năm 2025 đã tạo nên một điều chưa từng có trong lịch sử giới siêu giàu. Chỉ trong vòng 12 tháng, thế giới chứng kiến sự ra đời của hơn 340 tỷ phú mới - tương đương gần 1 người mỗi ngày, đưa tổng số tỷ phú toàn cầu lên mức kỷ lục 3.148 người.

Một ví dụ điển hình cho hiện tượng này: Ngày 7/10, công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào startup thị trường dự đoán Polymarket, định giá công ty ở mức 9 tỷ USD. Thương vụ này ngay lập tức đưa nhà sáng lập 27 tuổi Shayne Coplan trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Tuy nhiên, “ngôi vương” ấy chỉ tồn tại chưa đầy 3 tuần.

Shayne Coplan thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 27. (Ảnh: Forbes)

Đến ngày 27/10, startup tuyển dụng ứng dụng AI Mercor thông báo gọi vốn thành công ở mức định giá 10 tỷ USD, giúp 3 đồng sáng lập mới 22 tuổi trở thành những tỷ phú tự thân trẻ nhất mọi thời đại, vượt qua cả kỷ lục của Mark Zuckerberg - người trở thành tỷ phú ở tuổi 23 vào năm 2008.

Cuộc đua này cũng diễn ra gay gắt ở hạng mục nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất. Taylor Swift (36 tuổi) từng giữ vị trí này từ năm 2023, trước khi bị Lucy Guo - đồng sáng lập Scale AI - soán ngôi vào tháng 4.

Gần đây nhất, danh hiệu tiếp tục đổi chủ khi Luana Lopes Lara, 29 tuổi, cựu vũ công ballet người Brazil, trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất sau khi startup Kalshi của cô được định giá 11 tỷ USD.

Thế giới bước vào “kỷ nguyên tỷ phú”

Tốc độ tích lũy tài sản trong năm 2025 thực sự choáng ngợp. Tổng tài sản của giới tỷ phú toàn cầu hiện đạt 18.700 tỷ USD, tăng 10.000 tỷ USD so với năm 2020. Giá trị tài sản trung bình mỗi tỷ phú cũng tăng lên 5,9 tỷ USD, so với 4 tỷ USD cách đây 5 năm.

Đáng chú ý, thế giới đã có 19 tỷ phú sở hữu khối tài sản trên 100 tỷ USD. 6 năm trước, chỉ duy nhất Jeff Bezos đạt được cột mốc này.

Tài sản của Elon Musk liên tục phá kỷ lục. (Ảnh: Forbes)

Năm 2025 cũng chứng kiến những kỷ lục tài sản cá nhân liên tiếp bị phá vỡ. Đầu năm, với khối tài sản 421 tỷ USD, Elon Musk liên tiếp phá vỡ mọi kỷ lục: người đầu tiên đạt 500 tỷ USD, 600 tỷ USD rồi 700 tỷ USD chỉ trong vài tháng cuối năm. Tính đến ngày 22/12, tài sản của ông đạt 754 tỷ USD - nhiều hơn tổng tài sản của 620 tỷ phú “nghèo nhất” cộng lại.

Đầu tháng 2/2026, Elon Musk trở thành thành người đầu tiên có tài sản vượt 800 tỷ USD.

Chỉ riêng năm 2025, tài sản của Elon Musk đã tăng thêm 333 tỷ USD - con số vượt xa toàn bộ tài sản của người giàu thứ hai thế giới là Larry Page (255 tỷ USD). Đây cũng là mức gia tăng tài sản lớn nhất mà một cá nhân từng đạt được trong một năm.

Làn sóng tăng giá tài sản không chỉ dừng ở cá nhân Musk. Các nhà sáng lập và cổ đông lớn của những tập đoàn công nghệ hàng đầu cũng chứng kiến tài sản phình to nhờ cổ phiếu tăng mạnh, bất chấp kết quả kinh doanh không phải lúc nào cũng vượt kỳ vọng.

AI - cỗ máy sản sinh tỷ phú

Trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành động lực chính của chu kỳ làm giàu mới, khi hàng loạt startup AI được định giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực khác cũng góp phần tạo nên làn sóng tỷ phú như tiền mã hóa (Circle, USDC), phần mềm thiết kế (Figma), quốc phòng, viễn thông vệ tinh, mạng xã hội, điện ảnh và thể thao.

Trong số các tỷ phú mới, khoảng 2/3 là tự thân lập nghiệp, trong đó có 11 người dưới 30 tuổi - con số cao kỷ lục. Phần còn lại gia nhập danh sách nhờ thừa kế.

Dù xuất hiện nhiều gương mặt mới nhưng gần 85% tỷ phú hiện nay đã là tỷ phú từ đầu năm. Và 4/5 trong số họ bước sang năm 2026 với tài sản bằng hoặc cao hơn năm trước.