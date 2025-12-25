Hiện nay (25/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ giảm khoảng 3-5 độ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 25 và ngày 26/12/2025 của từng khu vực như sau:

Tại TP. Hà Nội, thời tiết có mây, đêm không mưa, ban ngày trời nắng. Gió đông bắc thổi nhẹ cấp 2–3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 13–15 độ C, cao nhất khoảng 19–21 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ban ngày mây giảm, trời nắng. Gió nhẹ. Thời tiết rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11–14 độ C, có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18–21 độ C.

Ở Đông Bắc Bộ, trời có mây, đêm không mưa, ban ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; khu vực núi cao có nguy cơ băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 12–15 độ C, vùng núi 10–13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18–21 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13–16 độ C, phía Nam 16–19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19–22 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20–22 độ C, phía Nam 23–25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23–26 độ C, phía Nam 26–29 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17–20 độ C, cao nhất 24–27 độ C.

Đối với Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối 25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C, cao nhất 30–33 độ C.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; tối 25/12 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–25 độ C, cao nhất khoảng 30–33 độ C.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)