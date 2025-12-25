Ngày 25-12, Công an xã Củ Chi, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ nghi bị điện giật tử vong tại sạp bán hàng.

Người phụ nữ ngã xuống sạp hàng.

Lúc 4 giờ 30 cùng ngày, một phụ nữ (49 tuổi) chuẩn bị hàng để bày bán ở sạp hàng trên đường Lê Minh Nhựt, xã Củ Chi. Khi đang dựa tay vào cột mái che của sạp thì bất ngờ ngã xuống, nằm bất động.

Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng tắt cầu dao điện, sơ cứu nạn nhân nhưng người phụ nữ không qua khỏi.

Theo lãnh đạo UBND xã Củ Chi, bước đầu xác định nguyên nhân là do bị điện giật tử vong.