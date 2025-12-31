Giờ là lúc nhìn lại thị trường ô tô Việt Nam năm 2025: Giảm giá chưa từng có, xe xăng dầu bị 'át vía' khi xe điện, hybrid lên ngôi

Hàng loạt xe giảm giá, một số tới cả tỷ đồng

Năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến xu hướng giảm giá kéo dài suốt một thời gian dài. Điều này diễn ra ngay từ những tháng đầu năm, xuyên suốt đến cuối năm. Không chỉ như vậy, gần như tất cả các hãng xe đều giảm giá, từ xe phổ thông đến xe sang, từ xe Nhật, Hàn, châu Âu đến xe Trung Quốc.

Đặc biệt, năm 2025 còn chứng kiến nhiều mẫu xe hot lần đầu tiên giảm giá. Toyota Camry sau thời gian ghi nhận doanh số tốt đã bất ngờ giảm lên tới hơn 150 triệu đồng vào những tháng cuối năm. Toyota Land Cruiser Prado từ chỗ "kèm lạc" hàng trăm triệu đồng nay cũng phải giảm giá gần 100 triệu đồng tiền mặt và tặng thêm phụ kiện.

Làn sóng giảm giá xe trong năm 2025 tác động đến mọi phân khúc xe, từ hạng sang đến phổ thông. Ảnh: Đại lý

Cá biệt, có nhiều mẫu xe giảm giá hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng thuộc nhiều thương hiệu xe hạng sang. BMW iX3 giảm 1,044 tỷ đồng, X7 giảm 750 triệu đồng, X4 và 5 Series giảm gần 500 triệu đồng. Đối với Mercedes-Benz, hãng giảm tới 770 triệu đồng đối với A 35 AMG, sedan đầu bảng S 450 giảm 600 triệu đồng.

Thậm chí, nhiều mẫu xe chỉ vừa ra mắt cũng đã được giảm giá. Hyundai Santa Fe hybrid giảm gần 60 triệu đồng, Suzuki Fronx giảm 60 triệu đồng, Skoda Kushaq giảm 65 triệu đồng chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt.

Xe điện hiện diện ngày càng rõ rệt hơn

Năm 2025 chứng kiến anh sách xe điện tại Việt Nam đang dài lên nhanh chóng: minicar, MPV 7 chỗ, sedan, SUV tiền tỷ… đều đã hiện diện. Danh sách xe mới ra mắt lên đến 17 mẫu khác nhau

Trong đó, VinFast vẫn đóng vai trò quan trọng khi chiếm tỷ trọng lớn. Tính đến hết tháng 11, hãng xe Việt đã bán tới 147.450 chiếc, cao nhất toàn thị trường và toàn bộ đều là xe điện. Hãng cũng giới thiệu loạt xe điện hoàn toàn mới như Minio Green, Limo Green, EC Van, Lạc Hồng 900 LX.

Năm 2025, Việt Nam đón tới 17 mẫu xe điện hoàn toàn mới.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các thương hiệu Trung Quốc cũng mang đến nhiều mẫu xe điện mới ở nhiều phân khúc xe khác nhau. Từ những mẫu xe phổ thông giá chỉ chưa đến 500 triệu đồng đến những mẫu có giá hàng tỷ đồng.

Chưa hết, năm 2025 cũng là năm mà nhiều thương hiệu giới thiệu các mẫu xe điện cao cấp có giá hàng tỷ đồng. Maserati giới thiệu GranCabrio Folgore giá tới 13 tỷ đồng và Grecale Folgore giá gần 5,5 tỷ đồng. Mercedes-Benz G 580 giá gần 9 tỷ đồng, Audi Q6 e-tron giá 3,2 tỷ đồng, Mercedes-Benz EQB giá 2,3 tỷ đồng. Cuối cùng, Ford lần đầu giới thiệu Mustang với giá gần 2,6 tỷ đồng. MINI và BMW cũng bắt đầu giới thiệu những mẫu xe điện của mình đến khách hàng.

Hạ tầng xe điện phát triển

Song song với sự phát triển của xe điện, hạng tầng cũng là điểm được nhiều đơn vị quan tâm. Trong đó, VinFast trở thành điểm sáng khi chính thức vượt cột mốc 150.000 cổng sạc đi vào hoạt động trên toàn quốc. Khách mua xe có thể sạc ở mọi nơi, từ hầm chung cư đến trung tâm thương mại, từ đô thị đến nông thôn.

Ngoài VinFast, nhiều thương hiệu bắt đầu chú trọng xây dựng trạm sạc xe điện.

Ngoài VinFast, nhiều thương hiệu khác cũng đã thể hiện sự nghiêm túc trong "cuộc chơi" xe điện tại Việt Nam. Một số hãng xe như Ford, Geely, Omoda & Jaecoo đã tiến hành xây dựng trạm sạc tại nhiều vị trí khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

Audi thậm chí còn xây dựng một mô hình sạc pin cao cấp mang tên Audi Charging Lounge. Trước đó, Porsche cũng là thương hiệu hạng sang tiên phong xây dựng trạm sạc cho khách hàng mua Taycan và sau này là Macan EV.

Xe hybrid lên ngôi

Năm 2025 cũng chứng kiến sự lên ngôi của xe hybrid. Sự quan trọng của dòng động cơ này còn thể hiện ở việc báo cáo doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã tách riêng doanh số phiên bản hybrid của nhiều mẫu xe thành một dòng riêng.

Thống kê của VAMA cho thấy, tổng số xe hybrid bán ra tính đến hết tháng 11/2025 là 12.522 chiếc các loại, tăng tới 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, giải thưởng Car Choice Awards 2025 tổ chức hồi tháng 10 cũng lần đầu tiên có hạng mục Xe hybrid của năm với phần thắng thuộc về Honda CR-V e:HEV RS.

Honda HR-V e:HEV RS là một trong những mẫu xe hybrid ra mắt năm 2025.

Về danh mục sản phẩm, kể từ đầu năm đến nay có tới 24 xe hybrid ra mắt thị trường. Sự đa dạng của xe hybrid còn thể hiện ở việc tất cả các dòng xe hybrid đều có mặt, gồm mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid. Các mẫu xe hybrid trải dài ở nhiều phân khúc, từ những mẫu CUV cỡ A phổ thông giá chỉ hơn 500 triệu đồng đến những mẫu xe hạng sang giá hàng tỷ đồng.

Giới chuyên môn nhận định, xu hướng xe hybrid sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026. Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, kể từ ngày 1/1/2026, xe hybrid sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đây, ưu đãi này chỉ dành cho xe hybrid cắm sạc (PHEV). Như vậy, giá bán của các dòng xe hybrid nhập khẩu được dự giá sẽ giảm hơn so với trước đây, mở ra nhiều cơ hội cho người tiêu dùng.