Giết người tại trạm dừng chân vì tranh chấp chỗ đậu xe

Hải Đường |

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp vị trí đậu xe ở trạm dừng chân, tài xế Nguyễn Văn Xanh đã gây ra vụ giết người.

Chiều 23-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Xanh (42 tuổi; ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ) về hành vi "Giết người".

Giết người tại trạm dừng chân: Tài xế Nguyễn Văn Xanh lãnh án vì tranh chấp đỗ xe - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Xanh đã bị bắt

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 50 phút ngày 14-2, tài xế của 2 xe khách cùng điều khiển phương tiện vào một trạm dừng chân ở tỉnh Đồng Tháp để hành khách nghỉ ngơi.

Tại đây, tài xế Mai Tấn T. (44 tuổi; ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) và tài xế Nguyễn Văn Xanh xảy ra cự cãi liên quan đến vị trí đậu xe.

Trong lúc nóng giận, ông T. đã dùng gậy đánh golf rượt đuổi và đánh trúng vào tay của tài xế Xanh.

Bị tấn công bất ngờ và bực tức vì hành động của đồng nghiệp, Xanh chạy đến xe của mình lấy một con dao rồi quay lại đâm trúng vào cánh tay và ngực của ông T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông T. đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do mất máu cấp, vết thương thấu ngực làm thủng tâm thất phải.

Giáo viên tiểu học tham gia đường dây mua bán 5 khẩu súng, 1.069 viên đạn
Kinh ngạc dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh trong 30 phút của Vingroup: Phần lớn sẽ chạy "trên không"

Kinh ngạc dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh trong 30 phút của Vingroup: Phần lớn sẽ chạy "trên không"

Vụ một phụ nữ bị chặn đường, đánh liên tiếp vào mặt: Triệu tập Nguyễn Văn Khuyến

Vụ một phụ nữ bị chặn đường, đánh liên tiếp vào mặt: Triệu tập Nguyễn Văn Khuyến

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

